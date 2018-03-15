台灣遊艇展登場 業者大吐苦水「輸韓國」

台灣國際遊艇展15日盛大開幕，展現台灣遊艇亞洲第1堅強實力。（柯宗緯攝）

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台灣國際遊艇展15日盛大開幕，有13艘遊艇加入試乘體驗，近1200名民眾可一遊高雄港風景。（柯宗緯攝）

台灣國際遊艇展今（15）日於高雄展覽館盛大登場，華麗背後卻藏有隱憂。台灣區遊艇公會理事長龔俊豪當著台下官員大吐苦水，感嘆台灣擁有四面環海條件、產值亞洲第1，但與同期發展遊艇生活的韓國，卻是落後一大截，呼籲政府多加把勁。

龔俊豪指出，台灣遊艇登記數為500艘，取得遊艇駕照1.2萬人，相較於韓國同時間開發遊艇生活，韓無造船廠，只有維修工廠，但遊艇登記為2.7萬艘次，有駕照者為15.5萬，更預計在2019年開發58座遊艇碼頭，現已有33座。

他認為，台灣擁有絕佳條件發展遊艇休閒產業，不論是四面臨海環境、造船工藝數一數二，但遲遲無法打開內需市場，民眾就算買了遊艇也無容身之處，希望政府創造友善、海洋休閒活動環境。

立委賴瑞隆也認為，兩年一度遊艇展，中央僅補助800萬元，用於國際招商、行銷宣傳、展覽業務等，幾乎是不可能任務；台灣遊艇產值已達世界第4，上百億產值國際展覽，應值得國家更多支持，業者反映參展成本比國外還高，他為業者請命，盼經濟部對南部大方點。

遊艇展即起至19日，展示65艘頂級遊艇，170家海內外廠商參展。海洋局說，預估有2000名國外買家、2.5萬人次參觀。13艘遊艇加入試乘體驗，有1200名民眾可飽覽高雄港風光。

(中時)

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