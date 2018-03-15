《鬥魚》電影版武大戲公開 邱宇辰看兄弟受傷捨不得

2018年03月15日 17:14 中時 潘鈺楨

林柏叡（右）與林輝瑝（左一）、吳岳擎（左二）在《鬥魚》電影版與邱宇辰（中）對立。（多曼尼提供）

《鬥魚》電影版15日進行媒體探班，公開電影裡武打的片段，主要演員林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝瑝在撞球間與邱宇辰、蔡哲文對尬，劇組還在探班當天安排了一場「九號球』友誼賽，王淨與陳虹茜當啦啦隊替林柏叡等人加油，王淨對林柏叡甜喊：「親愛的。」

陳虹茜則自製加油牌現身，比賽結果由林柏叡這隊獲勝，幾位年輕人高聲大呼勝利。《鬥魚》電影版在高雄、台南等地拍攝多時，眾演員們樂當吃貨逛遍各地夜市，吳岳擎會貼心地幫大家查好各種攻略，林輝瑝則打趣說，若有人吃不完的，自己都會幫忙吃，笑說自己是吃菜尾的。《鬥魚》電影版本週殺青。

《鬥魚》電影版主要演員在開拍前經過一個月不斷的密集訓練，已十分地投入角色更入戲太深，在拍攝第一場林柏叡飾演的于皓打戲與蔡哲文打戲套招時，兩人打第一拳，蔡哲文因反應躲避不及，不慎被林柏叡的拳頭揮到左眼腫成一個大黑輪，血一直狂噴，劇組護理師緊急上前處理，送醫後縫了五針。林柏叡拿出于皓大哥風範，不斷關心蔡哲文傷勢，蔡哲文在形容這樣過程也哽咽落淚，透露當時跟林柏叡說，「你一定要好好打下去，這一拳才值得。」林柏叡則說，當下為了拯救自己心愛的人而打的過程，自己心也很痛。

林柏叡透露與王淨也是因為這場戲後，彼此越來越熟識。王淨笑說，雙方比較慢熱，慢熱久了，覺得林柏叡為什麼都跟大家講話，不跟她講話，看到這場打戲後，林柏叡認真面對每一顆鏡頭後，才對他改觀，原來林柏叡不是她原先想的那個模樣。林柏叡則曝，他們倆曾在表演課，揣摩情侶間挖耳朵的模樣，結果王淨不小心把他的耳朵挖流血，王淨打趣說，她當下真的是認真的幫林柏叡在挖耳朵。

林柏叡因拍攝《鬥魚》電影版，因戲受傷身上有近七個傷口，他日前拍一場戲不慎小姆指骨折，形容自己的拇指變成閃電的形狀，有點像是「吃蘿蔔乾」的概念，他除了小姆指骨折外，腳也有多處擦傷，15日探班時也請現場護理師幫他擦藥。他說也因為受到更多的傷後，自己也越來越成長茁壯。

邱宇辰今（15日）殺青，大嘆捨不得。他說，從表演課開始，要滿足每一位老師出的課題，問及有沒有拍武打戲受傷，他打趣說，因為自己在戲中都是指揮的角色，所以比較少下去打。邱宇辰透露，當下看到林柏叡、蔡哲文兩位兄弟受傷，心中也是捨不得。王淨形容邱宇辰很像暖男，該場戲拍攝結束，邱宇辰讓大家先離開，避免吸到很多滅火器噴出的二氧化碳。

邱宇辰與蔡哲文在片中與皆是反派，與林柏叡飾演的于皓勢不兩立，在被林柏叡拳頭揮到當下，蔡哲文形容，林柏叡的拳頭非常的猛，雖然自己當下以為會失明，痛到飆淚，也擔心林柏叡的拳頭是否有瘀青。而林柏叡也拿出于皓大哥風範，在戲裡雖與蔡哲文敵對，但仍上前關心蔡哲文傷勢，也不斷追問劇組工作人員蔡哲文送醫後的情況。

林柏叡更隨著拍攝過程，越來越投入角色，工作人員稱讚他越打越帥，他除了因揮拳打到蔡哲文導致手腫了一個大包外，拍攝巷弄打鬥戲份時，被竹簍的叉開的竹子刺到手，畫了一道近2公分的傷口，目前已癒合。王淨打趣說自己有容易瘀傷的體質，在打戲中自己雖然沒打，但是只要稍微被拉扯手和腳就會瘀傷。吳岳擎、林輝瑝也大小傷不斷，肩膀淤青或是拉傷等以習以為常，邱宇辰則笑說自己在戲中叫別人去打，所以比較沒有受傷。

事實上，《鬥魚》電影版為求打戲逼真，在開拍前，特地聘請韓國動作導演洪義渟親身指導，眾人每天都被操到「站不起來。」林柏叡曾在武術克宣佈下課的當下，完全沒力氣的躺在地上五六分鐘，林輝瑝則在鍛鍊被過肩摔時，因太緊張背脊過於僵硬，著地時瞬間無法呼吸，胸腔完全呼吸不到空氣，所幸教練緊急幫他擴胸，讓空氣進入到他的胸腔裡，從感覺到休克到有意識大概兩三分鐘，也因此體悟到紮實訓練的重要性。而邱宇辰（毛弟）也曾因反應不及被老師灌到一拳，臉都腫了，形容當下「像是被一台車灌到」。

片中飾演紅豆的陳虹茜已殺青一週，趁此次探班也與戲中夥伴們會合，她說殺青當下自己哭了，捨不得這第一次拍電影的過程。她回憶起此次有趣的經歷，是與王淨兩人在房間內談心，碰到了花蓮地震，當下還以為對方的身體在搖動。王淨則說，兩人這三個月相處以來有如閨蜜的情感，她透露因拍戲壓力大，晚上睡覺時，都會以王淨的身份夢見電影裡小燕子的過程，盼殺青後能夠好好看書放鬆。

(中時)