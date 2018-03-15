海關查獲疑似象牙藝品 暫扣後送鑑定處理

關務署台北關15日下午查獲四件疑似象牙雕刻藝品，先將四件疑似象牙製藝品全數暫扣後處，並送屏東科大鑑定，等待結果出爐，再做後續處置。（陳麒全攝）

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關務署台北關15日下午查獲四件疑似象牙雕刻藝品，先將四件疑似象牙製藝品全數暫扣後處，並送屏東科大鑑定，等待結果出爐，再做後續處置。（陳麒全攝）

關務署台北關15日下午查獲一名楊姓旅客行李內有四件疑似象牙雕刻藝品，楊男表示，四件工藝品是在日本購買，純粹是欣賞工藝品雕工精細，並不知那是用象牙所雕刻，海關人員訊問後，先將四件疑似象牙製藝品全數暫扣後處，並送屏東科大鑑定，等待結果出爐，再做後續處置。

台北關表示，本國籍楊姓男子15日下午13時許，自日本大阪搭乘華航CI159班機入境桃園機場，在準備人經過海關免申報綠線檢查台時，被台北關稽查組人員攔檢，並在其其手提及托運行李中，查獲夾藏四件疑似象牙雕刻品， 總淨重4.9公斤。

楊姓男子在偵訊時供稱，自己在台灣從事茶藝品生意，這次是去日本選購茶壺時，在店內看見這4樣雕刻品，因為覺得工藝品的雕工十分精緻漂亮，非常喜歡，所以連同茶壺，一共花費了18萬日幣買下，以前沒有見過類似的工藝品，並不知道是用象牙雕刻的工藝品。

台北關表示，由於象牙屬於第一級保育類的野生動物產製品，該批疑似象牙雕刻藝品已經送屏東科大鑑定中，若確定為象牙製藝品，楊男將被依違反野生動物保育法函送桃園地檢署。

台北關指出，依野生動物保育法第24條第1項規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關之同意，不得輸入或輸出；如有違反者，依野生動物保育法第4條規定，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，呼籲民眾出國旅遊如購買野生動物產製品，須查明是否屬保育類產製品，入境時應主動向海關申報，以免觸法受罰。

(中時)

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