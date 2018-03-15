如何因應惠台31項措施？陸委會：增補研修兩岸相關法令

2018年03月15日 19:38 旺報 徐維遠

大陸發布31項惠台措施，行政院預計明日召開記者會公布因應方案。陸委會15日表示，政府各相關部會逐一盤點、評估對我相關產業、人才及國家安全的可能影響，也已進一步檢視兩岸條例及相關法令是否有不足之處，並作必要增補及研修。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，大陸對台措施非單純「惠台」，主要為「利中」，並重申措施多數內容為過去既有政策宣示與作為的整合與部分調整。一方面透過吸納台灣的資金、技術及人才，提升其經濟與技術的創新發展；另方面對台進行施惠、拉攏，以達其政治統戰目的。

邱垂正表示，我方作為在於推動相關優化政策及保護措施，包含「5+2」創新產業，強化對高科技研發企業及人才保護，給予研發獎勵、補助及計畫支持，另善用多元文化、技術創意優勢，振興我影視產業，並持續延攬青創、學研、專業三大類人才，以營造「投資台灣優先」、「有利留才、攬才與育才」的優質環境。

邱垂正表示，國安會及行政院多次召集會議，政府各相關部會逐一盤點、評估對我相關產業、人才及國家安全的可能影響；相關部會已進一步檢視相關措施與法規周延性，並作必要增修，以強化安全管控，同時檢視相關內容是否涉及協議事項，避免對台灣發展產生不利影響。

邱垂正強調，兩岸交流合作應符合兩岸法規，關於兩岸各層面的交流互動，兩岸人民關係條例及相關法令都有明確規範，部分項目不是單方開放即可，部分也需要雙方溝通處理；陸委會及相關部會也已進一步檢視兩岸條例及相關法令是否有不足之處，並作必要增補及研修；並呼籲陸方應針對兩岸協議落實不力的部分加以改善，更應摒除對台外交軍事壓迫。

(旺報)