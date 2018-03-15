寶格麗30億珠寶登台 180克拉藍寶石項鍊閃耀嘉年華

模特兒配戴寶格麗展最貴的藍寶石項鍊，要價逾1億8千萬元。（粘耿豪攝影）

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模特兒配戴寶格麗展紅寶石項鍊，要價逾1億3千萬元。（粘耿豪攝影）
寶格麗30億珠寶登台，寶格麗腕表珠寶在台銷售業績亮麗。（粘耿豪攝影）
寶格麗FESTA頂級珠寶和腕表展，（BVLGARI提供）
寶格麗展最貴的藍寶石項鍊，主石為180克拉藍寶石，要價逾1億8千萬元。（BVLGARI提供）

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）即起至17日在台北舉辦頂級珠寶鐘表展，總共有188件、總價逾30億的珠寶鐘表來台，今年度的珠寶主題為「FESTA」（嘉年華），絢麗五彩的煙火、氣球、禮物和甜蜜的蛋糕甜點，全都化身為美麗珠寶，充滿節慶歡樂的氣息。

模特兒在下午珠寶預展時，配戴一組公主慶典系列藍寶石項鍊，主石緬甸藍寶石重達180克拉，總價逾1億8千萬，是展場最貴的一件珠寶。展品次高價則是一件紅寶石鑲鑽項鍊，主石採用莫三比克12克拉紅寶石，頸鍊鑲有17顆AKOYA珍珠，總價為1億3840萬元。

寶格麗近年來業績持續成長，其中又以台灣的業績表現最為亮麗，去年拿下鐘表銷售業績全球第一名，以及全球珠寶巡展的銷售冠軍，台灣雖是彈丸之地，消費實力竟如此堅強，讓羅馬總公司高層相當意外與驚喜，特地來台參加盛會。

寶格麗腕表總監Andrea Granalli分析寶格麗深受台灣VIP喜愛的主因，一是寶格麗很早就來台擴展市場，其次品牌高級精品的形象深植人心，而更重要的是台灣深層的文化素養，不僅喜愛珠寶和高級複雜腕表，且有相當程度的了解認知，是寶格麗贏得台灣VIP青睞的主因。

寶格麗珠寶展將在今晚舉辦開幕派對，並邀請天后蔡依林擔任嘉賓。

(中時)

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