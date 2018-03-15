蚵仔寮漁港納前瞻 漁業觀光風華再現

蚵仔寮漁港碼頭已有30多年歷史，設施老舊破損。(郭韋綺翻攝)

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蚵仔寮漁港碼頭已有30餘年歷史，歷經多次地震、海水侵蝕與船隻碰撞，老舊破損，為改善碼頭設施及港灣環境，漁業署已同意碼頭景觀改造納入前瞻基礎建設計畫，獲得8000萬元經費補助，未來漁港周邊將打造成結合兼具漁業文化和觀光發展的休憩景點。

高市海洋局指出，蚵仔寮漁港是北高雄傳統漁撈作業頻繁漁港，近海現撈漁獲不論是產值或是產量都高居全市之冠，為提供漁民友善漁港作業環境，近幾年已投入至少2億5千萬辦理漁港設施改善、漁港疏濬，並完成興建全國第一處HACCP國際標準的魚市場大樓，提升漁民收益。

此外，蚵仔寮漁港碼頭改造對當地漁業發展非常重要，完善的港灣環境，才能確實保障漁民工作安全，因此陸續完成碼頭北側、東側、西側及漁市場前碼頭的改善，目前仍有南側400公尺亟需改善。

漁港碼頭設施修復刻不容緩，這次積極爭取前瞻基礎漁港改造計畫，也將同步進行漁港碼頭景觀改造，建置漁業文化意象呈現漁村新風貌。海洋局表示，今年完成工程細部設計，預計2019年底完工，開啟蚵子寮漁港發展新契機，可望帶動整體區域經濟發展，並朝漁業及觀光兼具的觀光漁港發展。

立委邱志偉指出，全國各縣市提案競爭及評比前爭取瞻基礎補助，蚵仔寮漁港脫穎而出，獲補助8000萬元經費，實屬不易，盼望漁港早日完工，讓漁業和觀光風華再現。

(中時)

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