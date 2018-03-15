寶弟、王宇兒 唱跳苦練4個月對嘴拍攝30次

2018年03月15日 17:19 中時 潘鈺楨

葛兆恩於電影中全部唱跳都親自演出。（星泰提供）

電影《有一種喜歡》集結李玉璽、畢書盡、王宇兒、葛兆恩（寶弟）、林映唯與李劭婕，今天發佈幕後花絮，揭露女主角王宇兒、葛兆恩(寶弟)、林映唯、李劭婕參與演出的幕後點滴。首次參演大銀幕的葛兆恩(寶弟)表示：「一直都很想嘗試校園電影跟歌舞劇，這部是青春校園歌舞劇，簡直是一次圓兩個夢！」

他飾演的角色孫彬，從小愛跳舞，讀華岡就是有星夢，情商很高、善解人意、很會替人著想，上高中除了學舞蹈專業就是想交女朋友。」王宇兒詮釋的女主角王乃元是一位樸實、平凡，又帶點傻勁的女孩，面對任何事情都單純地去相信、去愛、去理解。王宇兒認為：「我覺得挺像生活周遭會出現的許多女孩們的縮影吧（笑）！她們有著看似平凡，卻又獨一無二的力量。」

電影中的冰山美人林映唯，有小周迅之稱，劇中飾演白天在學校上課，晚上需頂著大濃妝到酒吧打工的學姊，此次是首次參演大銀幕形容：「在接到這部電影的時候其實很緊張，因為這是第一部電影作品其實很害怕會搞砸，和演員認識之後覺得大家都很好相處，劇組也很歡樂，尤其有他（李玉璽）在，就是很好笑，常常讀本的時候就是讀到哭笑不得。」

電影描述藝校生活的高中生，劇中王宇兒與寶弟在期末有一場舞蹈演出，需為戲苦練舞蹈並對嘴唱歌拍攝，導演更是非常要求，堅持電影裡的全部唱跳都要演員親自演出，兩人苦練三、四個月，現場實際對嘴拍攝超過三十次。葛兆恩（寶弟）形容：「其實興奮大過緊張，我的個性屬於很容易緊張的，但在鏡頭前跳舞真的是一大享受，叫我跳一百次都願意。」

劇中兩位學長姊李詩俊（李玉璽飾演）、胡明玲（李劭婕飾演）兩人互相打賭，是否能讓學弟孫彬（葛兆恩飾演）、學妹王乃元（王宇兒飾演）喜歡上彼此，寶弟更是首次有電影中的愛情經歷，包括成為戀愛的賭注目標與姊弟戀。此次參演的李劭婕表示：「我覺得最開心的一件事情是導演其實不會給我們壓力，就是你知道這顆不ok就繼續調整一些東西，然後再往彼此想的那個地方去匯合那種感覺，讓大家的表演或者是角色發揮到一個最自在的狀態。」

女主角王宇兒在戲中有歡笑也有淚水，劇中更有四五場哭戲，有一場是在中庭需演出「一生中最難過的事」，導演要王宇兒在這場戲需吶喊跪地哭泣，並能讓人感受到難過至極，王宇兒表示：「我稱它為大魔王！我從開拍起就每天想著那場戲，真的很怕自己做不到那種無助委屈又崩潰的感覺。」實際拍攝時共拍了兩天，導演表示：「宇兒拍第一次時有一點難過的感覺，但其實還沒有到一生中最難過的時候，最難過時不可能僅是這樣的哭。」

原來是這場戲改編導演的真實故事，導演王郁惠看宇兒已聲嘶力竭演出，最後更親自演出引導女主角淚腺噴發，王宇兒拍後描述：「在這場戲拍攝時，郁惠導演幫了我很大的忙，除了演出給我看，她獨自拉著我到角落跟我說著她從小的心情，耐心地跟我述說著她內在的感受，最後導演自己都講到哭了，然後我們牽著手，導演這時對我說：『我從來沒有這樣勇敢地哭出來過，我要妳為我表達出這一份心情，可以嗎？』當下就有靈魂帶入的感覺，很順利的完成這場戲，真的很謝謝郁惠導演跟所有工作人員給予我的空間與耐心等候。」電影3月30日全台上映。

(中時)