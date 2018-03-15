美國空軍T-6教練機供氧問題終於解決

2018年03月15日 17:25 中時電子報 江飛宇

前陣子，美國空軍的初級教練機T-6，發生一系列的飛行員出現了缺氧症狀事件，使得T-6被停飛了一個月，造成今年美國空軍的新飛行員完訓比例將減少10%。幸好T-6的供氧問題得到解決，今年夏天前，所有的T-6都會恢復飛行。

軍事時報(militarytimes)報導，美國海空軍的飛機供氧系統(OBOGS)兩年來一直都傳出問題，甚至包括T-6渦輪螺旋槳教練機，這導致今年美國空軍的新飛行員只有1,109名，比原先預計的降低10％。為此，美國空軍特別成立檢討委員會，徹底檢視OBOGS哪裡有問題，最近在眾議院的國防委員會詢答當中，美國空軍的達夫．高登飛將軍(Dave Goldfein)表示，似乎找到了原因，他保證在今年夏天前444架的T-6教練機，至少有275架可以重復飛行。

高登飛說：「我們發現，OBOGS系統中，確實有3個部倍的故障比例比較高，現在正以更換組件的方式來改善，改善完畢後就可以讓T-6回到空中。」

空軍裝備司令部部長艾倫．帕利科斯基(Ellen Pawlikowski)說：「飛行員生理不適的的根本原因還不得而知，必須要細分為缺氧、低碳酸血症、高碳酸血症或其他醫療狀況，以確定供氧系統的哪部分出現異常。」

帕利科斯基解釋高登飛所說的3部分故障，他說：「冷凝器中發現本來不應該存在的溼氣，我們也發現有些閥門不完整。另外我們在考慮耗材零件的使用時數，原本規定的4500小時，可能不一定正確，或許在之前就已經劣化了。」

除了對OBOGS進行改善之外，帕利科斯基還打算為T-6安裝備用氧氣瓶，一但感覺呼吸異常，還有罐裝氧氣可用。

到今年4月，美國空軍將用兩架T-6飛機進行實驗與對照：一架是沒有更換OBOGS的，可能會缺氧的飛機，另一架是已更換OBOGS，應該不再有缺氧問題的。這2架飛機將由儀器操縱，來收集供氧的情況，是缺氧或是二氧化碳未排乾淨等可疑問題。

除了T-6的問題影響訓練以外，這幾年美國空軍一直有飛行員缺額的麻煩，因此正在提高飛行勤務獎金，提高生活品質來挽留飛行員。高登飛說，目前美國空軍目前已經採取了66項對策，改善飛行員的生活，包括放鬆任務節奏，給予更多休息時間等。改善計畫也包括減少飛行員的文書工作量，讓他們的服勤以飛行為主，而不是在辦公桌後簽公文。

至於「老飛官回鍋政策」，高登飛說，大約15名退休飛行員願意回到空軍服務，他之後開玩笑的說「我85歲的退役戰鬥機飛行員父親也打算回空軍，我只能委婉的拒絕他的好意。」

(中時電子報)