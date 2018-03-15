陸明君想創業當老闆 被生意人老公澆熄熱情

陸明君演女強人。（三立）

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陸明君演女強人。（三立）
陸明君演女強人。（三立）
陸明君演鍾瑶的上司。（三立）

三立華劇週五《姊的時代》加入由陸明君飾演的全新角色，許久未曾演出偶像劇的陸明君這次飾演一位凡事講求效率、目標導向但毫不在乎人際和諧的企業總經理，與鍾瑶、潘慧如正面交手，激盪出辦公室女人的戰爭。陸明君演出女強人，不僅舉手投足都得充滿氣勢，講話從來不說「請」與「謝謝」，甚至連眼神都得要時時犀利，她笑說：「瞪人瞪到眼睛都要掉出來了！」每次導演喊卡後都跟她說：「趕快去保養眼睛吧！」

戲外的陸明君也一直有創業當老闆的想法，愛做菜的她曾經因為太著迷下廚，三年前曾一頭熱想要開家義式私廚餐廳，甚至開始嘗試做全素料理，結果沒想到生意人的老公聽到後馬上就潑她冷水，提醒她開私廚餐廳成本太高一定會賠本，這才稍稍澆熄她的念頭。

不過愛服務人也愛把好東西分享給朋友的她，未來還是希望能找到合適的事業夥伴賣一些自己喜歡的生活用品，經營演藝事業外的副業。不過談到帶人與管理，她就有點舉雙手投降了，她說：「要求別人是最困難的事了！這種事情還是交給專業的人來比較適合。」

陸明君說，原本接到這個角色以為是要來和鍾瑶、潘慧如與朱芷瑩當好姊妹的，沒想到試了幾次後發現以強勢俐落的演出方式最能讓角色更顯鮮明，所以就改變表現方式，努力讓「機車」的一面放大。她說如果鍾瑶是要求精準的方型、潘慧如是處事圓融的圓形，那在《姊的時代》戲裡她就是會刺人的「錐形」，雖然私下的她看起來個性好像有點剛強，但是她的內心卻非常圓融，總是希望大家都能夠被好好照顧到。她說自己跟劇中角色最大不同之處在於她是「俐落但不狠」，尤其她最在意團隊合作，因為在演藝圈多年的她得到的經驗是，只有在舒服與愉快的氛圍下做事，才會讓大家最有效率把事做好。

婚後的陸明君除了接演不少網劇，平常最愛下廚跟種植香草，她說：「最享受的就是蹲在菜攤上研究食材，因為老闆都會教我怎麼料理。」做事明快又很會把握時間的她，每天起床都會排程好一整天要做的事，並且分配好陪家人、看戲以及與朋友聚會的時間。她說：「以前的我比較有主管型性格，什麼事情都要求精準，但現在學會多停、看、聽。」而且以前她喜歡凡事計劃妥當，婚後的她除了多了很多興趣，個性上也比較能接受突如其來的變化，當被問到是否有生小孩的打算，她說：「生小孩也是無法計畫的，就隨緣以待囉！」

(中時)

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