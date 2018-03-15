藍營回擊洪耀福：勿轉移「父酬者聯盟」汙點

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旺報

民進黨秘書長洪耀福稱國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙「連公文都不會看」，國民黨發言人洪孟楷15日表示，洪耀福的言論，除了證明民進黨無心執政、滿腦子只想選舉，也證明了宜蘭縣在民進黨荒腔走板的施政下已盡失民心，所以才需要由黨中央秘書長來做如此幼稚的不實發言。

洪孟楷也向洪耀福喊話：「請認真面對民眾的質疑，民進黨是否寧願菜農賤價賠本，也要力保吳音寧？民進黨是否只看是否有個好爸爸，即便看不懂財報也能領250萬高薪？民進黨是否寧願沒有政黨價值、在台北市仍不敢推出自己政黨候選人？」他表示，「敬告洪耀福秘書長，管好自己的嘴巴，也管好自己黨內的從政同志，做一個合格執政黨的秘書長，才是台灣社會之福。」

他批洪耀福，一個堂堂執政黨的秘書長，「為了選舉卻胡亂噴口水，也無怪乎民進黨將近兩年的完全執政，會讓台灣人民看破手腳又失望透頂。」

洪孟楷強調，洪耀福身為民進黨2018年選舉操盤手，懂得宜蘭選情危險，所以才無所不用其極空口說白話，但與其想靠放黑話勝選，不如相信台灣民眾會透過選舉做出正確的選擇，尤其宜蘭長期被喻為「民主聖地」，洪耀福的不實發言，想左右年底縣市長選舉結果，分明污辱宜蘭鄉親。

另外，洪孟楷也表示，若民進黨想用廉價的抹黑，來轉移民進黨「父酬者聯盟」的汙點，企圖掩蓋看不懂財報、分不清香蕉芭蕉的北農總經理適任與否問題，就更加是侮辱全體台灣人民的智商了。

(旺報)

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