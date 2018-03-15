鎮長電子看板鑿烏牛欄史蹟　巴宰族人抗議

2018年03月15日 17:48 中時 廖肇祥

埔里鎮公所設立「鎮長周義雄歡迎您」電子看板，破壞「烏牛欄橋」史蹟，巴宰族群代表秀出「倒讚」表達不滿。（廖肇祥攝）

埔里鎮公所設立「鎮長周義雄歡迎您」電子看板，破壞「烏牛欄橋」史蹟，巴宰族群代表到現場勘查。（廖肇祥攝）

埔里鎮公所施設電子看板，破壞「烏牛欄橋」史蹟，南投縣巴宰族群文化協會幹部15日至現場勘查，指鎮公所藐視在地族群文化資產並破壞史蹟，讓他們看了無比心痛，要求拆除醜陋的電子看板，讓烏牛欄部落地名重見天日。

埔里鎮公所為在愛蘭橋頭設立「埔里鎮長周義雄歡迎您」電子看板，不僅遮檔超過80年歷史的「烏牛欄橋」石碑史蹟，支撐看板的鋼樑更直接鑽入碑面，地方文史工作者相當惋惜，指此舉藐視歷史遺跡，是埔里鎮民共同的損失。

「烏牛欄」這地名發音來自巴宰語Auran，係平埔族系巴宰族的「烏牛欄社」（原居於台中豐原）移居於此而命名，國民政府遷台後，當局認為烏牛欄發音不雅，暗指男性生殖器，改名為「愛蘭」，並拆除日本政府遺留下來的神社、日式官舍等歷史建築，巴宰協會總幹事潘文輝指出，整個愛蘭台地，就只剩下「烏牛欄橋」這塊石碑，可以具體證明巴宰族群遷徙的歷史，應當好好善待，公部門怎能帶頭破壞。

巴宰協會前總幹事潘英寬則表示，在文史老師的帶領下，族人曾至台中豐原尋根，即使當地都市開發相當繁榮，市區仍找得到「烏牛欄溪橋」，族人相當的感動，如今卻看到埔里真正的歷史遺跡「烏牛欄橋」石碑遭到鎮公所破壞，內心感到無比悲痛，鎮公所實無必要設立如此龐大的電子看板，破壞了史蹟與景觀，會與族人們共同研商，要求鎮公所拆除這醜陋又不尊重族群文化的看板。

國立暨南國際大學歷史系兼任講師黃美英表示，清朝道光年間（1820年間），巴宰族群已從烏牛欄社遷移到埔里，仍沿用原居地的名稱，所以這社名非常具有歷史意義，對巴宰族的後代也很重要。針對巴宰族群抗議一事，埔里鎮長周義雄則電話未接、line不回，暫時無法瞭解他回應的內容。

(中時)