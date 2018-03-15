比漾廣場春上市 台北燈節藝術家成若涵紙雕「花舞春風」

2018年03月15日 17:48 中時 郭家崴

報導郭家崴

比漾廣場本月春上市以「花舞春風」為主軸，首次和今年參與台北燈節的紙雕藝術家成若涵合作，採用不織布花2個月創作，以「綻放-在春芽新吐之後」為主題，最長的畫面達12公尺，創歷年作品紀錄，且用新北市花山茶花為主視覺，搭配蜜蜂、蝴蝶和幼鳥等圖騰，她說：「山茶花的花語是幸福，希望能帶來愛與幸福。」

成若涵在台大生物產業傳播暨發展學系（原農業推廣學系）畢業，成立「以紙．雕成．若涵」紙雕工作室，代表作是紙雕版台灣百景上河圖，今年知名創作有總統府元旦升旗旗面創作和台北燈節主燈。

她小時喜歡剪貼，受到英國紙雕藝術家Rob Ryan作品啟發，23歲投入紙雕創作至今7年，她說大學所學的與推廣台灣觀光相關，發現「台灣有很多美麗的角落，我的作品也緊扣台灣的自然和人文」過往的作品以人物、建築、街景居多，這次與百貨合作以花為主，希望能與民眾有更多接觸。

比漾廣場除了全新的春季氣氛，本月還有改裝重新開幕的萬寶龍，用簡約的黑色搭配高雅的木質店裝，分為書寫工具、珠寶和皮件兩區。還新引進老家具品牌56DECO全台獨家首櫃，收集歐洲舊貨、老物件，也自行設計、研發訂製家具，單價最高的是12萬元的義大利骨董電扇，最便宜的是荷蘭的琺瑯杯，皆強調獨一無二。

同時也引進台灣頂級鍋具品牌益康屋，店內有瑞士KUHN RIKON國寶級健康鍋具、UCOM德國黑魔法不沾鍋、瑞士bamix轉動奇機料理棒等超過10個品牌，KUHN RIKON的壓力鍋曾被紐約時報評為「壓力鍋界的賓士」。21日前全面8折，指定商品享買一送一， 25日邀料理名師王振權現場食演教學。

28日前春上市期間，持台新銀行比漾聯名卡當日累積6500元送比漾廣場禮券100元，限量120份；當日累積2萬元送比漾廣場禮券300元，限量50份。

比漾廣場去年起陸續改裝，去年年度業績約18億元，今年1、2月業績因改裝見成效較去年增8％、來客增5％。1F新北首家翰林茶館2個多月業績破千萬元；B1日本平價快時尚眼鏡品牌J!NS永和首店1月至今業績與The North Face、Nike並駕齊驅，有機會搶樓冠。

比漾廣場董事總經理周寶文表示今年會持續改裝，母親節後1F香氛、珠寶區和部分美妝櫃會改裝，3F內衣、女裝區會加入童裝；第3、4季4、5F成立全新的Home區。今年目標業績20億元、年成長16％。

(中時)