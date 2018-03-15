草屯療養院結合InBody科技 輔導民眾更健康

▲草屯療養院利用InBody230身體組成分析儀，由職能治療師幫民眾量測身體組成各項成分。（楊樹煌攝）

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▲草屯療養院的職能治療師幫民眾做身體組成分析說明。（楊樹煌攝）

草屯療養院為讓民眾邁向更健康的生活，特別結合InBody230身體組成分析儀，在門診中心推出「健康逗陣走」方案，利用最新科技，協助就診民眾快速、精確測量身體組成狀態，並進一步評估、說明受測者健康情形，輔以「健康逗陣走」運動計畫，幫助民眾提升健康，普獲民眾熱烈迴響。

究竟什麼是「InBody230身體組成分析儀」？草屯療養院職能治療科主任李慧玲表示，人體由水、蛋白質、脂肪、骨質及其他重要物質組成，健康的人，身體組成的各項成分須維持適當比例。

若組成失衡，可能造成各種病症，例如脂肪過多，很容易因肥胖或骨質流失，導致骨質疏鬆等，致許多專家都指出，「身體組成」是衡量「身體活動」和「營養累積效應」最好的指標。

草療推出的『健康科技控，逗陣走久長』方案，就是透過「InBody230身體組成分析儀」幫助民眾，快速、精確的測量身體組成狀態，再輔導民眾要如何運動及控制飲食，讓身體達到更健康的目的。

草屯療養院長簡以嘉表示，透過科技儀器，了解自身健康狀況，每天適切的運動，對健康絕對有顯著益處，簡院長也鼓勵民眾養成良好生活型態，加強「飲食控制」、「有氧運動」及「肌力訓練」，逐步減少體脂肪和增加肌肉量，將可讓身體更強壯、更健康，生活更有活力。

(中時)

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