小心「疲勞臭」！日本醫學博士強推3大養肝好物

過勞、壓力、新陳代謝差，都可能使身體產生惱人的「疲勞臭」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

你知道疲勞會發臭嗎？忙碌一整天後，身上竟然會散發出有如阿摩尼亞的臭味，這種「疲勞臭」與汗臭不同，並非由皮膚表面的汗水發出異味，而是體內的「氨」在作怪。日本醫學博士指出，有5種人最容易噴出疲勞臭，應多攝取3種營養素，將有助於養肝、消除疲勞。

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根據早安健康報導，日本醫學博士五味常明表示，疲勞會弱化肝臟機能，降低分解氨的功能，造成氨隨著血液循環到身體各處，透過皮膚的汗水及皮脂排出，形成所謂的疲勞臭。下列5種人更要特別注意：

1.過勞：肉體的疲勞會導致體內代謝低下。

2.壓力大：精神上的疲倦容易引起代謝率不佳。

3.肥胖：尤其有脂肪肝的人，肝臟機能容易受損。

4.便祕：堆積的糞便會產出氨，隨著血液流到全身。

5.常喝酒：分解大量酒精，長期將影響肝臟功能。

五味常明建議，多攝取下列3種食物，可促進肝臟分解氨，並有效保肝、消除疲勞。

1.蜆：蜆的營養成分大多是礦物質、維生素及鳥胺酸等胺基酸，富含鐵質、鈣質、維生素B1、B2及維生素D。

2.醃梅：酸味來源的檸檬酸，能提高身體代謝效率，有效消除疲勞、維持體力，一天可以吃2～3粒。

3.檸檬水：可以活化神經與荷爾蒙，提升肝臟與消化機能，喚醒沉睡的肝臟。早晨喝一杯檸檬水，可以有效消除身體沉重的感覺。

(中時電子報)

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