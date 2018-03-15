健康小學堂逾200隊角逐　29日首場競賽樹林登場

2018年03月15日 17:50 中時 葉書宏

新北市健康小學堂今年邁入第6屆，透過寓教於樂方式，讓健康概念從小扎根；文林國小開場表演妖怪手錶舞蹈。（葉書宏翻攝）

新北市健康小學堂今年邁入第6屆，透過寓教於樂方式，讓健康概念從小扎根，第一屆參賽學生已升上高中。。（葉書宏翻攝）

新北市健康小學堂今年邁入第6屆，透過寓教於樂方式，讓健康概念從小扎根。（葉書宏翻攝）

新北市健康小學堂今年邁入第6屆，逾200隊隊伍將在全市9大分區競賽，首場競賽29日在樹林區文林國小，衛生局今（15日）舉行宣傳記者會，邀請2017年上半年度LINE貼圖銷售第4名的知名插畫家咖波站台，希望藉由他童趣的畫風，吸引更多孩童目光。

衛生局與教育局於2013年開始聯手開辦「健康小學堂」，參賽的孩童無不摩拳擦掌做足準備，要為個人及學校爭取最高榮譽，6年來已成了全市每個國小的年度大戲，當年參加第一屆賽事的學生現在已經念高中，其中不乏就讀北一女中、松山高中、北大附中等名校。

首場競賽於29日在樹林文林國小吹響號角，5月22日複賽晉級8強，6月9日進電視攝影棚由超級總動員主持人郭彥均及食尚玩家主持人林彥君主持，進行冠軍爭霸賽，錄製後全國播出。

衛生局健康管理科長林惠萍表示，今年健康小學堂除了孩童報名參賽以外，特別為銀髮族於7月19日在市府6樓禮堂舉辦一場，另外，為讓更多民眾能參與這場盛事，健康小學堂網站5月1日正式上線，藉由積分闖關的遊戲，贈送東京、香港來回機票，還有逾千份好禮，歡迎民眾踴躍參加。

去年冠軍隊伍文林國小校長朱玉環表示，健康小學堂在學校喚起家長和孩童對健康的重視，校方必須在比賽前一年的12月，先舉行校內初賽，班級的代表隊經過層層關卡過關斬將，才能代表學校參與三鶯樹分區的初賽，儼然成為學校每年的重要活動。

市長朱立倫表示，健康小學堂是市府重要的健康政策之一，每年都會邀請專家將動健康、慢性病防治、毒品、菸害、水域安全等對小朋友及市民朋友有益的題目納入題庫類型，不僅各縣市觀摩索取，甚至已成為老師設計教材的參考資源。

而小朋友也可以透過寓教於樂的方式，對健康知識有更多的了解，使健康概念從小教育深植心中，進而逐步建立健康行為並提升家人的健康。

(中時)