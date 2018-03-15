環保站裡小人物變主人翁 「黃金大天團」週六埔鹽見面會

2018年03月15日 17:51 中時 謝瓊雲

環保志工們將回收的寶特瓶和機車擋泥板等製作成環保龍，在劇中重新呈現志工在社區裡舞動環保龍的經典場面。（謝瓊雲翻攝）

劇組演員將在本周六17日下午回到埔鹽鄉糯米文化風味坊舉行見面會，與戲迷們面對面。（謝瓊雲翻攝）

垃圾可以變黃金、「天天醉」的小人物也能成為8點檔主人翁。大愛電視台將彰化埔鹽慈濟環保回收站兩名志工的故事翻拍成電視劇《黃金大天團》，近日播映後受到熱烈好評，勾起許多人對五、六零年代的懷舊回憶。本周六(17日)下午劇組主要演員將與真實人物一起到埔鹽糯米文化風味坊舉行見面會。

大愛電視台最新八點檔《黃金大天團》翻拍埔鹽鄉慈濟環保志工陳守財、楊信義和施炎騰等人的故事，在埔鹽鄉廍子村的施家古厝、百年古井等地取景拍攝；最近開播後先講述三人上一代的故事；施炎騰說，看到飾演自己父親的伊正除了顧矸仔店，還要為了村民生計包下許多工作，尤其全村人一起到家中看電視的畫面，許多童年回憶都湧上心頭。

編劇簡嘉伶說，這齣劇要呈現慈濟埔鹽環保站小人物的真實故事，她在訪問過程中，常被陳守財等「壞蛋三人組」的許多不堪往事，感到又氣又好笑。故事中鮮活呈現社會小人物真實生活悲喜，藉此傳遞「邁出正確的第一步，人生就從黑白變彩色。」「人生一樣都會有出口、有轉機！」的寓意。

陳守財說，20幾年前為了應酬，天天喝得醉醺醺回家，妻子一度氣到把全家門窗全換成不鏽鋼，讓他半夜爬不進去，被關在門外；妻子甚至因為絕望、死心，開著車想帶孩子一起跳海，都快到海邊，卻因半路上小孩喊肚子餓，才及時拉住妻子，恢復清醒、不再做傻事。

陳守財說，家中三兄弟都貪杯愛喝酒，酒後經常吵架，一家子鬧得雞犬不寧，他很感謝老婆「設計」他進慈濟，忙著回收、分類，逐漸忘記要喝酒這件事。他也感慨，原想拉另外兩人一起進環保站，不料其中一人喝壞身體，不到40歲就去世，另一人也經常進出醫院，無力來做回收。

17日下午2點的見面會將在糯米文化風味坊登場，包括演員黃玉榮、馬國畢、游蕎軒、伊正、馬駿麟、林小樓、周孝虹、曹景峻等人都會出席與影迷見面。

(中時)