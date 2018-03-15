「甜心主播」為誘餌 網路直播平台成詐騙工具

2018年03月15日 17:54 中時 胡健森

近年來相當興盛的「視訊直播」也成了詐騙集團用來行騙的工具，宜蘭檢、警15日破獲1個涉嫌誘使他人加入直播「甜心主播視訊遊戲」的網站，待收到入會費後立即將被害人踢出網站的詐騙集團，共逮捕包含因案通緝中的兩名少年等7名嫌犯，以及電信機房設備、毒品愷他命等，全案依詐欺及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送宜蘭地檢署進一步擴大偵辦。

蘇澳警分局日前接獲情資，以莊姓主嫌（23歲、台北人）為首的詐欺集團，在宜蘭市女中路一處民宅設立流動電信詐欺機房，並召攬青少年從事詐欺電信機手，隨機撥打民眾電話進行詐騙取財，集體成員還在屋內吸食毒品。

蘇澳警分局隨即與台北市刑事警察大隊偵五隊共組專案小組深入追查，經連日來的偵蒐與埋守，發現這戶民宅四週設有監視器，人員出入情形相當異常，且飄散著毒品臭味犯罪跡象相當明顯，立即報請宜蘭地檢署由檢察官指揮偵辦。

專案小組在15日見時機成熟，便在檢察官指揮下動員宜蘭縣政府警察局刑警大隊、基隆市警察局第三分局及宜蘭縣內各分局約60名警力展開收網行動，持搜索票執行攻堅及搜索行動，當場查獲以莊姓為首等6男1女等7名犯嫌，另查扣毒品愷他命1包及電信機房設備等贓證物，其中2名少年還是殺人未遂及強盜等通緝犯。

警方表示，這個詐騙集團在今年1月初成立，以假投資之名義隨機撥打電話，假借「甜心主播視訊遊戲」網路平台向被害人謊稱只要加入會員並投資少數金額即可獲利數倍，藉此向被害人騙取數千元不等的會員費，得手後隨即將被害人踢出會員。

(中時)