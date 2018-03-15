安毒過年大漲？ 毒蟲囤貨被警抄光

2018年03月15日 17:50 中時 王文吉

警方在駕駛座下方搜出5包分裝好的安非他命，總重近35公克。（王文吉翻攝）

警方在駕駛座下方搜出5包分裝好的安非他命，總重近35公克。（王文吉翻攝）

李男持有5包安非他命，警方懷疑涉嫌販毒，他卻堅稱只有自己吸食。（王文吉翻攝）

32歲李男持有大量毒品，辦稱過年會大漲，砸下年終買來備用。（王文吉翻攝）

毒品還能囤貨！豐原32歲李男日前採購大量安非他命，隔天深夜開租賃車外出，因車身佈滿水珠，員警察覺「半夜洗租賃車」怪怪的，經攔檢盤查，搜出近35公克安毒。李嫌矢口否認販賣，堅稱只有自用，但毒品數量不少，且已分裝，警方除以毒品罪送辦，另追查來源。

警方調查，32歲李男有槍砲、毒品前科，上月3日駕駛黑色租賃車外出，行經豐原區豐原大道與三豐路口，因車速時快時慢，又有蛇行狀況，引起巡邏員警注意；警方驅車追上後，攔下盤查，發現李男是毒品列管人口，並在駕駛座椅下，搜出5包安非他命，總重34.89公克。

李嫌見紙包不住火，向警方坦承毒品是2日在台中公園，向綽號「阿華」男子購買，他堅稱「因擔心過年會大漲，剛好領了年終，多買一些備用，絕對沒有販賣。」因李嫌持有的毒品數量不少，且已分裝完畢，警方不採信，訊後除依毒品罪嫌送辦，另再追查是否涉嫌販毒。

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(中時)