最愛大黃蜂！ 川普還要幫24架F-18升級隱形

波音向川普展示以其名字命名的F / A-18咆哮者。(圖/美聯社)

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波音向川普展示以其名字命名的F / A-18咆哮者，川普名字在戰機側身上。(圖/美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）14日現身美國密蘇里州波音公司（Boeing），波音也向川普展示了以他命名的F/A-18咆哮者「川普號」電戰機。川普也在會議上表示，政府已要求國會找出經費來為24架新的F/A-18戰機升級最新技術，包括已從日前就傳出的增加該戰機的匿蹤能力。

川普在14日在參觀波音公司的會議中說，我們已經要求國會撥款給24架全新的F-18戰機，這款戰機將會成為最新、最偉大的隱形飛機，上面還有很多人們根本不知道的技術。川普也說目前正在和波音展開新的談判要購買一批新的F/A-18戰機。

上個月底波音才獲得了美國海軍7300萬美元的訂單，要升級大翻新F/A-18E/F戰機，讓其飛行時數將由6,000小時增為9,000小時，也讓它起碼能安全飛到2040年，或許還能與F-35C，或其他任何6代戰機媲美，成為更價廉物美的選項。

美國海軍近來在面臨洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）生產的5代F-35戰機成本超支和技術問題，只好積極尋求延長F/A-18E/F飛機的使用壽命，來讓戰機的使用不會有空缺。

除此之外，波音公司14日也向川普展示了2架新的噴氣式殲擊機，其中一架還是以他的名字命名的EA-18G咆哮者電戰機，上面塗有「總司令唐納•川普」號。川普也說大黃蜂戰機不僅是他最喜歡的戰機，還說這款飛機根本是「藝術」。

美國海軍艦載電子戰飛機F/A-18咆哮者，是波音在F/A-18F超級大黃蜂戰機的基礎上開發的特製機型，在2006年8月15日完成首次飛行，並於2007年開始量產。

(中時電子報)

文章來源：Trump Urges Congress to Upgrade New F-18 Fighter Jets With Stealth Technology

文章來源：白宮：波音向特朗普展示以其名字命名的F / A-18咆哮者軍機

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