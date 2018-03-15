國民黨團針對林佳龍簽署備忘錄連署召開臨時會

2018年03月15日 17:52 中時 陳世宗

台中市政府與德國霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，預計總投資金額達1100億元；德國霍夫曼被媒體踢爆是1人公司，市議會國民黨團15日發動連署建請議長召開臨時會，要求市長林佳龍進行專案報告，接受民意機關和市民的檢驗！

市府指出，針對本案資訊確實掌握不夠完整，市長已要求檢討並建立更完整SOP，也請對方儘速提供進一步資料；後續行政協助會建立在對方資料完整性上；至於備忘錄資料，已抄錄重要內容回覆議員，並非刻意隠匿不提供。

台中市議會國民黨團議員15日齊聚議會共同連署，建請議長依照地方制度法規定召開臨時會，強烈要求市長林佳龍親自出席議會進行專案報告，接受民意機關和所有市民檢驗，並對台中市聲譽受損及相關行政缺失負起政治責任！目前已有國民黨議員21人簽名連署。

國民黨團議員強調，市府如此粗造的行政作業程序不僅貽笑國際、也重創台中市信譽，黨團呼籲民進黨及無黨籍議員，莫忘身為民代該盡的監督職責，應該共同加入連署儘速召開臨時會，讓市政府對市民說清楚、講明白。

市府表示，現階段僅為市府協助初期洽詢，對方尚未確定來台；若確定後續還有資金審查、環評、土地取得等中央實質程序。未來中市投資案行政協助，市府將邀請法律專家協助列出具體必要文件；並經市府內部預審程序後，才會進行MOU簽訂與後續的協助。

(中時)