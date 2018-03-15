聯華實業慶66周年 烘焙展教你做髒髒包

2018年03月15日 17:41 中時電子報 綜合報導

紅到翻掉的「髒髒包」現場做給你看！一出爐就銷售一空的髒髒包總是買不到、吃不到嗎？3/15-3/18如火如荼展開的台北國際烘焙展，將有「聯華實業」三位超強技師現場示範製作，讓你一窺熱賣的秘密。

麵粉市場界龍頭 源頭把關好安心

聯華實業麵食事業體行銷部經理黃北辰。(中時電子報攝)

「聯華實業」為麵粉市場界龍頭，多年前就率先推出小包裝麵粉因應手作潮流，除了人氣品牌「水手牌麵粉」，就連歷史悠久的「駱駝牌麵粉」也推出1公斤包裝，讓熱愛手作的民眾也能在家使用最優質的原料。麵食事業體行銷部經理黃北辰說，以前都是做營業用產品，但因著食安問題的猖獗才開始做消費性產品，畢竟在外用餐不安心，大家開始想要在家動手做，吃得健康也吃得安心。

聯華實業麵食事業體行銷部經理黃北辰與三位技師、阿駝博士吉祥物合照。(中時電子報攝)

聯華實業是國內第一家通過GMP食品良好作業規範之麵粉廠，自2008年陸續通過食品安全驗證。「聯華實業」從源頭為消費者把關，產品的自我控管與獨立驗證的專業能力，創造了無可動搖的市場地位與品質標竿。如今，「聯華實業」為了更貼近消費者，陸續在網路平台架設賣場，讓服務更即時、完整，消費更便利！

而隨著DIY越來越普及和消費者的需求提升，聯華實業開始研發專用麵粉，黃北辰經理提到像是披薩粉、鬆餅粉等等，都是針對消費者的需求製作而成，讓民眾有更多選擇、達到快速製成的需求。

烘焙展邀請知名技師 12種麵包現場示範

左至右為唐瑋駿西點技師、賴亮榮技術顧問、鍾瀚億烘焙技師。(中時電子報攝)

為了歡慶「聯華實業」66周年，特別在此次台北國際烘焙展邀請到聯華實業的3位技師，分別是鍾瀚億烘焙技師、唐瑋駿西點技師、賴亮榮技術顧問，現場示範製作髒髒包、乳酪蘋果、大蔥鴨鮮蔬燒、纖窈酥餅、白頭翁麵包、舒食調理麵包、乳酪水果糕點、好胚好紅麵包、鮪魚堡麵包、東方美人歐培拉、巴黎奶油甜甜圈、山葵明太子法國。

烘焙技師鍾瀚億現場示範製作「髒髒包」。(中時電子報攝)

源自韓國咖啡店，從大陸紅透天並一路風靡到台灣的「髒髒包」，是一款表面灑滿可可粉的巧克力麵包，吃相狼狽、越吃越髒，故取名為「髒髒包」，卻意外地受歡迎。如今「髒髒包」製作方法大公開，由鍾瀚億技師現場示範，他說道，水手牌是檔次最高的麵粉，比照最高等級製粉技術，擁有高吸水性、耐攪拌性、老化速度慢、好操作，已經是設定好的配方無須添加其他化學品，特別適合初學者。台北國際烘焙展當天讓你不必再排隊、撲空，在家也能自己動手做！

聯華實業販賣的商品。(中時電子報攝)

台北國際烘焙展資訊：

日期：3/15-3/18

時間：10:00~18:00

地點：台北南港展覽館4F

攤位：N406聯華實業

(中時電子報)