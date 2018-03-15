蔡英文：社會對女性在職場要多一份同理心

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蔡英文總統今在臉書發文指出，台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走。社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心。

總統今在臉書發文，最近職務法庭的一項判決，引起社會很多討論，作為總統，她不宜也無意評論這個個案的判斷。只是，這個個案所引起的各界議論，讓她深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走。

總統認為，這件事情，她認為應該從三個面向來做起。第一是社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心。

總統說，身為女性，她很了解性別壓力可能發生在家庭、校園以及各行各業中。尤其在職場上，因為職權和性別權力雙重不對等的情況下，弱勢的一方總是很難得到足夠的支持，甚至可能反過來成為被檢討的對象。台灣社會應該要用更大的同理心，來理解受害者的處境。

總統說，第二是司法判決必須彰顯社會公平正義。司法是公平正義的守護者，當少數法官的決定和社會期待有明顯落差時，會加深國人對司法的不信任感，對其他的法官並不公平。

總統說，推動司法改革，是為了要重建國人對司法的信心。改革不應也不會受這個事件影響，將會加快腳步、加大力道。

總統表示，第三是務必在司法制度中落實性別主流化。司法院已經著手研議改進職務法庭制度，包括引進法官以外人員加入第一審職務法庭，並且改為二審制以增加救濟可能。同時，也將會加強法官及相關同仁的性別平等教育，強化同仁性別平權意識。

總統強調，持續完善制度，並且將性別主流化落實到司法制度中，是必定要走的方向。

(中時)

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