GTM走出攝影棚 和泰雅族勇士比射箭

GTM到Masha的宜蘭老家，體驗泰雅族人的生活。（八大）

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時報周刊
林彥君
有懼高症的AJ體驗恐怖的懸崖盪鞦韆。（八大）

八大綜合台《娛樂百分百》主持人Masha帶領男團GTM成員走出攝影棚，到他的宜蘭老家體驗泰雅族人的農場生活，GTM從種高麗菜開始暖身，分工合作依序挖土、種菜苗後，隨即進行採收高麗菜的分組競賽，然而以速度取勝的Kenny卻在達人審核後，被發現壓傷高麗菜，遭裁判評為不合格，因此輸給Masha，隊友Wish甚至要Kenny認清對手的主場優勢，勸他:「算了！部落是Masha的，整片高麗菜田都是他的，你拿什麼跟他鬥?」

在射箭比賽中，被視為「弱雞」的AJ竟然贏了現場泰雅族勇士，獲得優異的成績，AJ說：「我找到第二專長了，下山後就要立馬去買一把弓！」雖然在射箭項目奪得佳績，但有懼高症的AJ卻遭隊友出賣，他被推派體驗恐怖的懸崖盪鞦韆，讓他崩潰腿軟，直喊「想趕緊吃美食壓壓驚！」

難得來到原住民部落，絕對不能錯過大家歡聚在一起的美味烤肉，Wish透露：「跟原住民一起烤肉很酷的原因，是他們真的很熱情！」地主Masha更感性表示:「因為我從小到大就在這個農村長大，一直很想帶我的朋友來拍山上的生活，讓大家可以認識原住民務農的日常！」節目在16日(五)晚間6點播出。

(時報周刊)

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