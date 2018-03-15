陳怡蓉舊金山慶生宣告「單身」！煙火下和「他」淺淺一吻

2018年03月15日 17:46 中時 林淑娟

陳怡蓉在舊金山過生日，黃柏鈞送上禮物。（青睞影視）

陳怡蓉在舊金山過生日。（青睞影視）

Netflix影集《雙城故事》率陳怡蓉、黃柏鈞等主要演員前往美國舊金山拍攝，劇中女主角陳怡蓉更在當地度過浪漫又難忘的生日，陳怡蓉生日當天，劇組開了兩個多小時的車前往奧克蘭的一處廢棄車站拍攝，一直到晚上九點才收工結束當日的拍攝行程，工作人員利用場景佈置的白蠟燭，送上蛋糕與花驚喜的幫她慶生，讓陳怡蓉置身在燭光當中紅了眼眶：「以為大家忘記了，會靜靜的在趕戲中度過，不會幫我慶生了，覺得很感動。」工作人員還打趣叫她「台灣妮可基嫚」，只因先前美國女星妮可基嫚也曾在此拍過電影。

陳怡蓉在燭光下度過難忘的生日，工作人員還調皮地要她一口氣把蠟燭吹光，挑戰她的肺活量。她透露自己因拍戲繁忙，還沒機會買禮物給自己，但是已在網上看了許多禮物清單，因為自己十分怕冷，所以禮物清單大多是禦寒配備，等待殺青時一口氣買回家。對於今年的生日願望，陳怡蓉說，今年只有微薄的願望，希望自己所到之處都能出太陽，除因舊金山實在太冷了外，也盼外景拍攝不因氣候影響。

問及老公有沒提前送她生日禮物，她打趣說：「拍戲期間都是單身！」她與黃柏鈞在舊金山有吻戲情節，陳怡蓉形容「這是在浪漫煙火下淺淺的一吻」，陳怡蓉生日當天，黃柏鈞貼心的送上親自挑選的紅酒與親手寫的卡片，送上最誠摯的祝福，祝陳怡蓉生日快樂。黃柏鈞事先與與陳怡蓉助理打聽她喜歡哪一款酒，更詢問當地專業品酒師紅酒口感，親自品嚐確認是陳怡蓉喜歡的溫順酒感後才買下，展現他在劇中飾演浪漫大廚的一面。

陳怡蓉打趣說，黃柏鈞送上禮物後的這兩天，三不五時就問她喝了沒，甚至還提醒她，記得要找他一起共飲，讓陳怡蓉好氣沒好笑的說：「這不是我的禮物嗎？」陳怡蓉透露，更有一位神秘男子送上一瓶以她劇中名字「念念」為名的紅酒，讓她驚喜萬分，僅透露這位神明男子的英文名字是「Nelson」。

《雙城故事》由凱擘影藝投資、青睞影視製作，用跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山連結，以從來沒出過國的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。台北與舊金山互為姐妹城市，有著相似的人文情懷與不同的文化氛圍；一邊是由傳統邁進創新的台北市大稻埕、一邊則是早期華人移民聚集地舊金山，看現代都會男女的生活態度以及不同文化下產生的文化差異。這是Netflix支持的首部台灣原創影集，導演用國際的規格來拍攝，期許台灣的電視劇能更邁向國際，預計今年中將透過Netflix在全球190個國家同步播出。

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(中時)