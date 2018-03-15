翻版丁小芹？陳致遠老婆秀琴爆欠債38萬不還

2018年03月15日 17:48 中時電子報 蔡曉婷

前職棒選手「黃金戰士」陳致遠與老婆秀琴結婚13年，歷經不少風雨，今(15日)媒體報導秀琴疑似欠錢不還，她多年前因接購物頻道通告認識鄭女，兩人去年合夥購物直播節目淘金，秀琴多次以手頭緊為由向鄭女借錢，前後欠下約38萬未還，還有白紙黑字作證，但對此，秀琴強調是誤會一場。

據《聯合新聞網》報導，鄭女稱與秀琴合作直播，薪水由產品獲利3成「分潤」取得，但兩人合作多月生意不好，去年秀琴說家中經濟困難，向鄭女借了約38萬，也簽了借據，今年過年前鄭女開腔請秀琴還錢，對方不理會，鄭女便翻臉寄出存證信函警告。

對此，秀琴不解所謂「分潤」的說法，強調做直播工作當然要拿錢，她曾向鄭女要求明細，但對方不給，至於為何退掉鄭女寄來的存證信函？秀琴認為「是朋友不需要弄成這樣」，才出招退回，而鄭女對秀琴說法仍不領情，表示公司會計那裡都有明細，是秀琴不願來看，雙方各說各話，有如丁小芹事件翻版，鄭女說已決定提告。

此外，報導中更指出，秀琴過去曾與大嫂團成員「V」是好友，某年秀琴向V借了20萬還不出來，之後開店只好以將V列為股東的方式還債，但營運期間從沒給V看過財務情況，最後關店V也是從新聞才得知，讓V十分心寒，決定與秀琴斷交，接受訪問時還補槍秀琴「不想跟她名字出現在同一則新聞」，要求別寫到她。

(中時電子報)