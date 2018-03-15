張惠妹陪母養病推5000萬商演 何時復工陳鎮川這麼說

阿妹近期暫無公開活動。（EMI提供）

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黑膠限定版16日推出。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）農曆年前新歌演唱會結束至今持續閉關，專心陪81歲母親大腸癌術後養病，阿妹的經紀人陳鎮川15日透露，張媽復原良好，體力精神都不錯，僅靠藥物控制無需化療，雖年後開工邀約不斷，阿妹一律回覆「暫時不要」，一個月來已推8場商演，粗估少賺5000萬；至於最快何時有公開行程？陳鎮川表示：「真的不知道，但我想，她最晚金曲獎總會出現吧，阿妹向來重視金曲典禮，只要時間允許。」

雖無曝光計劃，阿妹腦袋思緒卻沒因放假而暫停，不僅關切旗下藝人BOXING及安那發片等工作細節，也詢問工作人員自己之後作品規劃，「下一張做張惠妹還是阿密特」！陳鎮川表示，阿妹台北台東兩地跑，「有急事她會遙控」，非必要工作都推掉，全新演唱會最快明年啟動。

阿妹去年底推出睽違3年新專輯《偷故事的人》，實體數位銷售成績亮眼，10首MV也大受好評，在廣大歌迷期盼下，今宣布16日推出999張黑膠限定版，售完不追加；出黑膠唱片想法來自阿妹，陳鎮川說:「張小姐下令的，她覺得用黑膠聽這張專輯的歌會更有感覺，不計成本請德國黑膠刻片大廠製造，根本沒利潤。」共製作1000張黑膠，阿妹搶先保留1張。

為延續「偷故事」氛圍，黑膠限定版的歌詞本內頁選用微透紙材，翻閱時能隱約看見下一頁及上一頁的文字，巧妙搭配紙材及文字編排，阿妹看到成品忍不住稱讚：「好像藝術品啊！發燒片等級的音效。」

(中時)

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