「摸奶手」陳為廷嗆聲習近平 網友連署「1人捐1元送他去北京」

陳為廷在日前記者會上「敬告」習近平，但卻因為過往官司反遭網友酸爆 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導
網友在臉書發起活動「一人捐一元， 送他去北京」，要讓陳為廷去當面對習近平說清楚 (圖／翻攝自臉書)

太陽花領袖陳為廷日前在記者會上對中國國家主席習近平喊話，「敬告」習近平不要太小看台灣，說如果共產黨要出手，台灣人民會挺身反抗。不過此番「霸氣」發言也讓網友決定為他發揚光大，發起了「一人捐一元， 送他去北京」的臉書活動。

當時在太陽花宣判過後，陳為廷在記者訪問時，說出：「這判決對我來說，就是告訴中國國家主席習近平，你可以無限期延長任期，但台灣是民主國家，不要想隨便越雷池一步，台灣人民會起身抵抗，司法也會保障人民權利」，接著說出：「我敬告習近平，敬告中國共產黨，不要小看台灣」。

三名網友在臉書發起「一人捐一元， 送他去北京」的活動，主旨為「「一人捐一元買機票，送台灣英雄陳為廷到北京天安門當面嗆習近平主席活動！希望大家熱烈支持這個偉大台灣年輕人的勇敢！」」。網友表示，陳為廷既然這麼霸氣，那就讓大家集資把他送到北京，讓他在天安門前當著習近平的面重複在記者會上說過的話。

截至目前為止，有8536人表示願意參加，還有將近3萬人有興趣。有網友揶揄「這應該單程機票就夠了」、「玩奶in北京」、「大陸女性小心了」。

(中時電子報)

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