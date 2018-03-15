最近大家都改跑全家？網友激推Top4 想吃手腳要快

每隔一陣子超商就會有新美食，其中有些討論度特別高。（圖／FB@全家FamilyMart）

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中時電子報
廖宇綺、編輯/

身為小資的外食族，到超商覓食幾乎是每天都會做的事，但超商裡面賣的食物那麼多，什麼都拿對吃貨來說就不太內行了，因此這次特別搜出幾個目前在社群網站討論度很高的全家新品，沒想到整理完發現幾乎都是甜品，只好勸告戒糖減肥的朋友們別看下去，因為你可能會忍不住又衝去買來吃！

▍1、伯爵巧克力餅乾泡芙 ▍

泡芙新品其實有兩款，最先推出的脆皮香草雙餡泡芙，泡芙表層淋了糖霜，吃起來脆脆的，裡面包了香草卡士達醬、鮮奶油兩種內餡，網友形容「一咬下去驚為天人」，口感偏甜但是一款吃了會想回購的甜點。

Miwa Sachiyo（@sachiyomiwa）分享的貼文 張貼

沒搶到脆皮香草雙餡泡芙的網友，誤打誤撞買了「伯爵巧克力餅乾泡芙」嘗試，沒想到試吃完評價更高，還有人表示餡料跟口碑不錯的究極巧克力泡芙一樣滿足，多了巧克力淋醬和巧克力脆皮，甜度跟口感都升級，吃的時候要小心內餡隨時衝破泡芙皮！

（圖／翻攝自Dcard）

▍2、草莓天使蛋糕 ▍

這款算是草莓季首發，外表長得超粉嫩，最大特色在於口感特別，蛋糕體是使用蛋白製成，吃起來溼潤又綿密，比海綿蛋糕還要軟，中間包進不會過甜過酸的草莓醬，整體口味清淡，適合配下午茶一起享用。

（圖／翻攝自Dcard）

Chen Yi Jyun（@jyun791004）分享的貼文 張貼

▍3、全家鮮奶茶 ▍

全家除了義美奶茶之外，自己也出了一款鮮奶茶，以福樂乳品製作，主打高比例的錫蘭紅茶與鮮奶，相較於市面上的其他鮮奶茶，喝起來茶味比較濃，重茶味的朋友應該會喜歡，網友給這款的評價都還不錯，但價格沒有特別便宜，建議可以趁特價的時候去嘗鮮看看。

小摸.💞（@wen.chi0702）分享的貼文 張貼

▍4、阿華田脆酷力抹醬 ▍

繼韓國的抹茶醬後，近期在網路上掀起代購熱潮的新抹醬非它莫屬，2015年在歐洲上市，今年才正式自瑞士直送引進台灣，它吃起來不同於一般的巧克力醬，裡面還多了麥香脆酷顆粒，口感咔滋咔滋的很特別。全家賣的是適合獨享的小規格三入裝，限量16500個，預計12月開始全聯、家樂福、大潤發也將陸續開賣，阿華田粉絲們可別錯過啦！

(中時電子報)

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Haylei （宅女懶懶子)（@hayleiwu）分享的貼文 張貼

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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