賴揆1個月內提中小企業行動方案

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台灣正邁向數位經濟時代，為協助140萬家中小企業轉型升級、強化智慧科技應用與跨領域創新，提升競爭力及創新力，行政院長賴清德將於1個月內提出「中小企業行動方案」。

賴清德今主持第9次加速投資台灣專案會議，他說，中小企業是我國經濟民生安定的重要推手，以及孕育、培養優秀人才的搖籃，而各行各業的隱形冠軍，更是維繫我國經濟命脈的功臣，因此，積極協助中小企業進一步解決問題仍是當今重要課題，經濟部應於1個月內提出行動方案。

賴清德今也聽取「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」報告並表示，前瞻基礎建設共推動38項軌道計畫，加計台鐵購車計畫總經費達1兆518億元，政府在大力推動軌道建設的同時，有必要同步思考建立自主軌道系統技術能力及軌道產業發展等課題。

賴清德指出，交通部負責盤點軌道系統興建及維修需求，解決涉及軌道產業供需課題；經濟部則負責協助軌道產業有關產品標準建立、技術研發資源投入及量產；工程會提供軌道機電系統採購所涉資格及規格問題的解決方案，研議擴大國內廠商參與標案的可行作法或機制。

賴清德強調，產業發展亟須領頭羊帶動下游廠商形成產業鏈，請經濟部鼓勵中鋼公司積極參與軌道系統機電設備及車輛標案，以帶動國內軌道產業整體發展。

另今會議也提出財經部會共計40項「法規鬆綁成果及效益」，優化創新創業環境、推動減稅便民、賦予企業經營彈性、促進金融產業發展等。

金管會107年3月8日修正「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心創櫃板管理辦法」第4條等規定，刪除實收資本額的限制、新增營業收入達5,000萬以上之申請公司得免除創新創意審查、簡化財務報表申報格式及未透過創櫃板籌資系統辦理之現金增資無須經櫃買中心同意等規定，以吸引微型企業申請創櫃板，使其有機會往公開發行及上市櫃市場邁進，以利多層次資本市場的流動。

同時，金管會也修正「電子票證應用安全強度準則」第9條及第11條規定，將電子票證端末設備感應距離自6公分以下統一放寬至10公分（含）以下，以協助新創業者推動業務，並提升民眾支付便利性及優化使用體驗。

經濟部於107年2月1日發布函釋，放寬股份有限公司可發行低於壹元面額的股票，以利新創事業可以極低價格發行股票，友善創新及創業環境。

工程會在107年3月8日修正「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條，就機關辦理逾10萬元未達100萬元採限制性招標案件，刪除須就個案敘明不採公告方式辦理之規定，以利機關彈性運用採購策略。

(工商)

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