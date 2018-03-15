男口頭交代遺產後5天辭世 引發家族爭產大戰

2018年03月15日 18:32 中時 吳堂靖

葉姓男子自知將不久於世， 2015年5月以口頭方式分配千萬房產、存款，5天後即離世，不料此舉竟引發家族大戰，其他舅舅嬸嬸持葉男先前的書面遺囑爭產，雙方鬧上法院，新北地院審酌葉男口授遺囑時意識清楚，也有見證人在場，認定遺屬有效。

葉男因罹患肝癌，為了避免家人為遺產撕破臉，2015年5月19日召集親友，以口授遺囑方式，決定將房地產、金飾等財產交由陳姓家屬代為處分，該份文件由在場人士簽名見證，事後也在親屬會議中認定為真，不過其他親友卻對葉男在病重前的遺囑效力吵翻天，雙方各執一詞。

陳姓家屬指出，葉男在同年5月15因身體不適，送醫後持續住院，無法選擇公證遺囑或密封遺囑，且葉男當時意識清楚，但身體虛弱難以動彈，加上僅國小畢業，識字較少，所有條件都符合口授遺囑條件。

其他親友反駁，依葉男的護理紀錄，當時葉男臥床多日，並輔以鼻導管，且有胸悶、胸痛、血便等情形，身體欠佳，當時也無錄音，且葉男離世後3個月才召開親屬會議鑑別文件真偽，認為口授遺囑毫無效力。

新北地院調閱護理紀錄，發現葉男當時生命危急，確實只能以口授方式立遺囑，且審酌兩份遺囑，發現口授文件較符合全體繼承人公平原則，確認遺囑有效，全案可上訴。

(中時)