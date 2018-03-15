賴揆：中小企業轉型升級經部1個月內提行動方案

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行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」第9次會議，賴揆表示，協助中小企業轉型升級、強化智慧科技應用與跨領域創新，提升競爭力及創新力，刻不容緩。考量國內中小企業約有140萬家，涵蓋行業範圍相當廣泛，且員工人數5人以下的微型企業占比超過7成，將請經濟部採分級輔導，並於一個月內提出行動方案。

賴揆今天聽取經濟部、交通部與國發會分別就「中小企業發展面臨問題與因應對策」、「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」與「法規鬆綁成果及效益」等議題進行報告。

有關「中小企業發展面臨問題與因應對策」，賴揆表示，中小企業是我國經濟民生安定的重要推手，以及孕育、培養優秀人才的搖籃，而各行各業的隱形冠軍，更是維繫我國經濟命脈的功臣。因此，積極協助中小企業進一步解決問題仍是當今重要課題。

賴揆說，台灣正邁向數位經濟時代，如何協助中小企業轉型升級、強化智慧科技應用與跨領域創新，提升競爭力及創新力，刻不容緩。考量國內中小企業約有140萬家，涵蓋行業範圍相當廣泛，且員工人數5人以下的微型企業占比超過7成，請經濟部採分級輔導，並於一個月內提出行動方案。

針對交通部「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」報告，賴院長表示，前瞻基礎建設共推動38項軌道計畫，加計台鐵購車計畫總經費達1兆518億元。政府在大力推動軌道建設的同時，有必要同步思考建立自主軌道系統技術能力及軌道產業發展等課題。

賴揆進一步指出，產業發展亟須領頭羊帶動下游廠商形成產業鏈，請經濟部鼓勵中鋼公司積極參與軌道系統機電設備及車輛標案，以帶動國內軌道產業整體發展。

在「法規鬆綁成果及效益」方面，賴揆請各部會持續根據人民與企業需求，積極興利除弊，檢討並鬆綁法規及函釋。行政院表示，本次財經相關部會提出的鬆綁事項共計40項，重點包括優化創新創業環境、推動減稅便民、賦予企業經營彈性、促進金融產業發展等範疇。

(中時)

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