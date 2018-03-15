張棟樑砸百萬化身時空旅人 勾戲癮廣邀「怪角色」

2018年03月15日 18:11 中時 尤嬿妮

張棟樑在MV裡與各國演員合作。（紅豆娛樂提供）

張棟樑在新歌MV裡化身時空旅人。（紅豆娛樂提供）

張棟樑將於21日發行睽違2年多的全新EP《最好的 快要發生》，日前砸百萬拍攝同名歌曲MV，張棟樑化身時空旅人遊走世界各地，猶如韓劇《鬼怪》裡的孔劉，穿梭台北、東京、倫敦、北京等城市，看盡人生百態，讓張棟樑戲癮大開：「歡迎各種好劇本與怪角色來邀約！」他今年除了回歸歌壇也計劃接拍新戲，目前還在挑選劇本，最想挑戰不同以往高富帥的角色，期許接拍內心戲重、個性與外表有極大衝突的角色。

〈最好的 快要發生〉傳達每個人在自己身處的城市，「無論在哪裡，發生過什麼，都是為了更好的自己」。歌詞提到台北、東京、倫敦、北京、曼谷等城市，MV劇情以城市出發，串起每個人對於「最好的 快要發生」的期待； 導演特別藉由象徵東京、倫敦、北京、台北四種異國風情的咖啡店及表演廳，由張棟樑扮演在世界各地移動的旅人，正巧呼應他這幾年「到處旅行」的生活寫照。

為了讓畫面貼近真實，導演出動2台灑雪機，讓「北京場景」更添韻味；當天張棟樑早上7點開始梳化，一路跟著劇組拍到深夜才收工，他笑說：「雖然拍攝時間很長，但一切都很值得，看著導演導著不同的劇情，也跟好的演員進行交流，一點也不會累！」導演也大讚張棟樑：「這麼多年沒見，他變得成熟許多、演技也更細膩，眼神更是電力十足。」

(中時)