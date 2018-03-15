台中大遠百母親節預購 5折起優惠搶攻年輕粉領族

2018年03月15日 18:46 中時 郭家崴

台中大遠百台中大遠百CLINIQUE紐約普普彩妝保養組，水感鏡光脣釉4.5ml＋花漾腮紅3.5g＋三步驟洗面慕斯30ml＋水磁場微分子保濕精華7ml＋魔法纖長睫毛膏2.5ml＋花瓣化妝包，原價2749元、特價1660元。（台中大遠百提供）

台中大遠百NARS自戀脣情，原價3576元、特價1850元，限量50組。（台中大遠百提供）

母親節開打，台中百貨搶最快，台中大遠百今（15日）起至21日是禮賓預購，22日至4月18日是美麗購物節。預購期間化妝品/內睡衣單筆2000送200、全館百貨服飾累計5000送500、國際精品/數位3C單櫃滿萬送500、大家電單筆滿萬送千，刷指定銀行卡還可享最高4%回饋。

因應眼球經濟趨勢嚴選臉書打卡、IG熱門商品專區，再祭5折起優惠價格，搶攻年輕客群；禮賓服務則從預購起至美麗購物節開打首4日，與專櫃品牌合作近百場的靠櫃活動，邀請主顧參與品牌茶會、護膚會、精品手作等體驗活動，預計可為整檔拉抬3成以上客源，力拼24.5億元。

有感於消費型態改變，零售市場不斷轉型演化，這次母親節主打「經濟消費」、「商務體驗」雙向回饋，讓消費者同享優惠購物及尊榮服務。化妝品、香氛為母親節主力商品，台中大遠百本檔購物節首度蒐羅臉書打卡、IG熱門商品推出優惠，其中小容量、多色款組合最受青睞，品牌專櫃備貨提升5成。

(中時)