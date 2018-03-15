土耳其切斷阿夫林水源 庫德軍陷入包圍

2018年03月15日 18:14 中時電子報 江飛宇

聯合國人道主義事務辦公室表示，土耳其軍隊已完成敘利亞北部阿夫林(Afrin)的包圍網，而且水資源也被斷絕，裡頭接近100萬的平民生活陷入困境。

半島電視台(aljazeera)報導，庫德保衛軍(YPG)的青年發言人比魯斯克．哈沙卡(Birusk Hasaka)說，土耳其軍隊已佔有梅達奇湖(Maydanki lake)和自來水廠，因此阿夫林的自來水已經停止供應，居民只能鑽井，或是尋找其他未經處理的水，很容易感染疾病。

阿夫林已坐困愁城，除了水源被切斷，電力燃料、食物都短缺，阿夫林唯一的麵包店已沒有麵包可賣，當地居民阿扎德．穆罕默德(Azad Mohamed)說，他排了八小時的長隊，終於得到幾塊麵包。他還是運氣好的，有些人沒有得到任何東西。

土耳其總統艾爾段表示，這次跨境攻勢，已奪得庫德區近1300平方公里的領土，從1月20日以來，「已擊殺3500名恐怖份子」。他還說土耳其軍與敘利亞反叛軍盟友，將會以平民死亡最少的代價，清除阿夫林和曼比季的恐怖分子，照原定計畫，抵達幼發拉底河以東的伊拉克北部的邊界。

他所提到的曼比季(Manbij)，是在阿夫林以東的另一城鎮，也屬庫德人的城鎮。當地有2000名的美軍，因此艾爾段也「敦促」美軍趕緊撤離，但美國軍官表示他們無意這樣做。

總部設在英國的「戰爭觀察者」與敘利亞人權觀察組織估計，在阿夫林市內和周圍大約有100萬平民，人權團體表示，假如國際組織不願給予幫助，那麼當地YPG與庫德人的命運已到此為止。

(中時電子報)