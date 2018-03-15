男扮女裝第三性成竊盜通緝犯 偷騙全台

慣竊張姓男子原貌被受害者在網路上公布起底。（翻攝網路）

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被害店家在網路上公布張男變裝後的女性模樣。（翻攝網路）

張姓男子11日女扮男裝到台南市中西區民族路上一家美睫店作睫毛，趁店家不注意偷取櫃檯下皮夾，包括皮夾內5萬現金並事後盜刷近10萬元，店家報案，警方發現張男偷騙全台，有6條竊盜通緝在身，正循線追捕中。

台南市警2分局比對線索後發現，行竊女子其實是男兒身，為30歲張姓男子，愛男扮女裝自稱第三性，之前在台北曾犯下多起竊盜罪，屬竊盜慣犯，在全國5個縣市共犯下6條竊盜通緝，懷疑他犯案後已轉往其他縣市作案。

張男犯案手法愛與店家裝熟，卸下被害人心防以便作案，他在美睫店內偷走皮夾後，拿著皮夾內現金到美髮店作頭髮，被美髮店監視器拍下取出贓物皮夾畫面。

警方表示，張男11日將皮夾內兩張卡盜刷共近10萬元，過程中雖被害人機警發現掛失，令卡片刷不過，但他仍靠著話術呼嚨店員，成功盜刷，加上皮夾內原本有5萬現金，張男共得手約15萬贓款。

警方受理案件後原本低調追查，但受害的美睫店透過網路與其他受害店家串連，得知張姓男子偷騙全台囂張行徑，相當憤怒，15日索性將蒐集到張男的各種影像上傳網路，公布張男的原貌與變裝後照片，要其他縣市同業小心這號人物上門。

警方表示，此案已受理追查中，將與其他縣市警方聯繫，一起緝拿這位全台偷透透的第三性大盜。

(中時)

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