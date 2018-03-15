南台灣超夯打卡飲品！「木瓜牛奶加蛋」口感像布丁？

2018年03月15日 18:26 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

在手搖飲當紅的現代，討論度最高的大多是珍奶、抹茶等等系列飲品，但對於熱愛水果風味的人而言，現打果汁的獨特魅力更是一絕，尤其是新鮮木瓜加上鮮奶調配而成的「木瓜牛奶」，香醇又濃郁，是許多人到夜市必買的飲品之一，但你知道嗎？其實在南部，木瓜牛奶加蛋喝更火紅！

在木瓜牛奶內放入一整顆新鮮雞蛋，意外蹦出新滋味。（圖／FB@潮州清福號木瓜牛乳 - 傳承５０餘年的好滋味）

過去大多數人對木瓜牛奶的印象，就是放入木瓜以及鮮奶現打而成，差別只在於木瓜甜不甜、鮮奶來自於哪裡，但對不少南部的朋友而言，他們更愛把一整顆雞蛋加進木瓜牛奶的新喝法。究竟這個點子來自於哪裡？眾說紛紜，但在調查之下，發現高雄及屏東都有各自的代表店家，兩間也都紅到曾被知名美食節目《食尚玩家》採訪過，因此K編決定把兩家都介紹給大家知道。

首先是位於高雄的「老牌牛乳大王」，它的木瓜牛奶喝起來甜度較低，奶味濃郁不膩，加入蛋後不會有腥味，反而多了一種布丁的香味。除了木瓜牛奶外，這裡的蛋炸吐司也非常有名，吐司炸過後呈現偏金黃色，口感更加軟綿，絕對必試！

❇⭐🔸鄧字江🔸⭐❇（@marco7564）分享的貼文 於 2015 年 10月 月 23 6:42上午 PDT 張貼

盈勳陳（@airborne8168）分享的貼文 於 2016 年 8月 月 19 5:52上午 PDT 張貼

而位於屏東潮州的「清福號木瓜牛奶」，只賣木瓜牛奶跟木瓜牛奶加蛋，卻能夠傳承50多年，陪伴著許多人從小喝到大，據喝過的網友評論表示，他們家的木瓜牛奶甜度較高，不嗜甜的朋友可以選擇半糖或是少糖。下次有機會到南台灣玩，千萬別錯過這新奇飲品！

(中時電子報)

@__85.06.07 分享的貼文 於 2016 年 8月 月 7 1:40上午 PDT 張貼