減緩港西街人車潮　基市府增設紅綠燈

2018年03月15日 18:34 中時 張穎齊

為減緩基隆火車站前的港西街口人車流量，並減少意外發生，市府在此設置紅綠燈及行穿號誌。（基隆市政府提供）

為減緩基隆火車站前的港西街口人車流量，並減少意外發生，基隆市長林右昌（中）指示交旅處，在此設置紅綠燈及行穿號誌。（基隆市政府提供）

基隆市政府為減緩位在火車站前的港西街口人車流量，減少意外發生，在此設置紅綠燈及行穿號誌，市長林右昌今（15）日前往港西街路口，視察人行動線，林右昌表示，要求交旅處加設行人觸動號誌，並請警方和義交先行疏導交通，呼籲民眾遵守號誌通行，維護交通順暢。

港西街口由於以往都沒有紅綠燈，導致車禍意外頻傳，加上周邊鄰近市公車總站、國道客運招呼站及基隆火車站，屬交通頻繁的路口，市府對此在港西街口設置紅綠燈，以減緩行人與車流衝擊，並避免車禍發生。

林右昌指出，為配合國光客運臨時新站，除將港西街至公車總站間的斑馬線外，並設置觸動式行人穿越號誌及行車號誌，將可維護通行民眾安全，以確保行的權益。

由於未來客運臨時新站完成後，民眾行經流量會增加，林右昌認為此時設置行人穿越號誌是必要的，雖然初期會讓用路人與駕駛不習慣，但會協請警方和義交疏導交通，盼大家能習慣並遵守號誌通行，維護交通順暢。

交旅處指出，為提供市民優質的候車環境，國光客運臨時候車亭等建置工程正進行作業，同時兼顧保障民眾穿越安全、快速引導通行，在港西街口設置紅綠燈，以分配車流及行人路權，加強人車通行秩序，減緩港西街周邊交通衝擊。

市府表示，號誌管制初期，義交人員會與晨昏尖峰時段指揮交通，而非管制時段，則以閃光燈模式運作，市府將持續觀察該路口交通狀況，適時調整交通號誌管制，維護民眾通行平安及交通順暢。

(中時)