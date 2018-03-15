減緩港西街人車潮　基市府增設紅綠燈

為減緩基隆火車站前的港西街口人車流量，並減少意外發生，市府在此設置紅綠燈及行穿號誌。（基隆市政府提供）

友善列印
中時
為減緩基隆火車站前的港西街口人車流量，並減少意外發生，市府在此設置紅綠燈及行穿號誌。（基隆市政府提供）
為減緩基隆火車站前的港西街口人車流量，並減少意外發生，基隆市長林右昌（中）指示交旅處，在此設置紅綠燈及行穿號誌。（基隆市政府提供）

基隆市政府為減緩位在火車站前的港西街口人車流量，減少意外發生，在此設置紅綠燈及行穿號誌，市長林右昌今（15）日前往港西街路口，視察人行動線，林右昌表示，要求交旅處加設行人觸動號誌，並請警方和義交先行疏導交通，呼籲民眾遵守號誌通行，維護交通順暢。

港西街口由於以往都沒有紅綠燈，導致車禍意外頻傳，加上周邊鄰近市公車總站、國道客運招呼站及基隆火車站，屬交通頻繁的路口，市府對此在港西街口設置紅綠燈，以減緩行人與車流衝擊，並避免車禍發生。

林右昌指出，為配合國光客運臨時新站，除將港西街至公車總站間的斑馬線外，並設置觸動式行人穿越號誌及行車號誌，將可維護通行民眾安全，以確保行的權益。

由於未來客運臨時新站完成後，民眾行經流量會增加，林右昌認為此時設置行人穿越號誌是必要的，雖然初期會讓用路人與駕駛不習慣，但會協請警方和義交疏導交通，盼大家能習慣並遵守號誌通行，維護交通順暢。

交旅處指出，為提供市民優質的候車環境，國光客運臨時候車亭等建置工程正進行作業，同時兼顧保障民眾穿越安全、快速引導通行，在港西街口設置紅綠燈，以分配車流及行人路權，加強人車通行秩序，減緩港西街周邊交通衝擊。

市府表示，號誌管制初期，義交人員會與晨昏尖峰時段指揮交通，而非管制時段，則以閃光燈模式運作，市府將持續觀察該路口交通狀況，適時調整交通號誌管制，維護民眾通行平安及交通順暢。

(中時)

台中大遠百母親節預購 5折起優惠… 恆春旅遊醫院新大樓　將引進半島…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。