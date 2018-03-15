韓「小清新女聲」白娥娟 用音樂療癒台樂迷

白娥娟在韓國被譽為「清新天籟」。（寬宏藝術提供）

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時報周刊
溫博鈞

在韓國被譽為「清新天籟」的白娥娟，4月22日將首度訪台灣舉辦「Baek A Yeon 1st Live “Whispering” In Taipei」，令樂迷們感到萬分期待。

白娥娟2011年參加韓國知名選秀節目「K-Pop Star」，比賽中乾淨嗓音讓觀眾留下了深刻的印象，並以優秀的成績被JYP娛樂延攬至旗下。正式出道後，白娥娟用清新嘹亮的歌聲與清爽的樂風持續吸引了眾多樂迷，次次在韓國的音樂排行榜拿下了優秀的成績。

2015年， 白娥娟自創的歌曲〈Shouldn’t Have... 〉發行兩週後，在多首人氣偶像組合新曲的競爭下，漸漸突破重圍，音源成績持續上升，佔據韓國眾多音源榜一位，創造了難得的音源逆行，該單曲亦成為Gaon Chart單曲週榜的週冠軍。為答謝歌迷的大力支持，白娥娟在2015、2016年皆於韓國舉辦了個人演唱會。

白娥娟將於4月22日(日) 下午18:00 在Legacy Taipei帶來多首清爽冠軍金曲，讓台灣樂迷們，一同感受『逆行天籟精靈』的超強現場實力。3月24日中午12:00於寬宏售票系統(www.kham.com.tw) 全台OK、萊爾富便利商店熱烈開賣。

(時報周刊)

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