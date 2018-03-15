劉櫂豪質詢賴坤成 台東民眾都在看

立委劉櫂豪（左）質詢中小企業基金會董事長賴坤成，留下珍貴的同台畫面。（翻攝自立法院議事轉播）

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出身台東的立委劉櫂豪及現任中小企業基金會董事長賴坤成，15日在立法院交通委員會中狹路相逢，劉櫂豪針對花蓮震災後的重建問題質詢賴坤成，也成為2人少數同台的畫面。由於2人都是民進黨籍，也曾在黨內初選中有過激烈競爭，不免種下瑜亮情結，同台的畫面也讓台東民眾熱烈討論。

立法院交通委員會15日邀請交通部長賀陳旦，針對花蓮0206震災後觀光振興政策提出專案報告，劉櫂豪在會中質詢賀陳旦、觀光局長周永暉等，針對中小企業紓困問題，也邀請賴坤成上台接受質詢。

由於質詢時間已過中午，賴坤成當時正在吃便當，劉櫂豪還向賴坤成致意，對打斷他的用餐致歉，2人原本在地方的針鋒相對的氣氛化解不少。

劉櫂豪也笑著說，2人原本都在地方碰頭，難得會在立法院見面，針對花蓮震災後振興經濟也有許多共識，將盡快協助業者紓困並多辦說明會。

賴坤成強調，花蓮許多業者資金規模較小，因此基金會會盡快收案、做融資診斷報告書，並與銀行協調貸款展延，讓業者資金壓力不會那麼大，提供短期周轉金協助紓困。

賴坤成曾任台東市長、立委，在劉櫂豪代表民進黨參選縣長時，賴坤成曾脫黨參選，結果雙雙敗選，之後賴坤成在立委補選時勝出，競選連任時民調輸給劉櫂豪，劉櫂豪擔任立委至今，瑜亮情結也不免讓許多民眾熱烈討論，這次在立院同台質詢也引起許多關注，對於2人協助業者紓困也讓許多民眾按讚。

(中時)

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