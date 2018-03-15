恆春旅遊醫院新大樓　將引進半島上未見過的核磁共振設備

2018年03月15日 18:46 中時 謝佳潾

「恆春旅遊醫院新醫護大樓興建案」經前行政院長林全拍板定案後，中央最後確定撥款3.38億建8樓高大樓，院方預計今年7月拆除舊建物、1021年新樓落成，屆時不僅床位、醫護相關人員都增加，還將引進恆春半島上從未見過的核磁共振設備，提升診斷精準度。

恆旅醫院院長潘正欽指出，就市區醫院而言，要價2、3000萬的核磁共振已經算是基本設備，它的精密度是電腦斷層做不到的，這對醫師的診斷作業相當有助益，恆春真的有需要，此能提高醫療水準，另也將購進高壓氧艙。

潘正欽說，新大樓為地上8樓、地下1樓，預計1021年10月落成、年底完成驗收，隔年正式營運，屆時病床數將由現在的35床增至99床，醫護相關人員也將增聘6、70人，而目前的使用空間在騰出後，除作擴大急診室空間用外，不排除也作安寧或慢性疾病照顧用，完善整體醫療資源。

「病人真的很辛苦！」潘正欽強調，蓋新大樓、增設備不是要賺錢，而是幫病人省錢。他指出，恆春因醫療資源短缺導致轉診率高，連帶增加病患家屬的經濟及人力負擔，一趟救護車到高雄要7、8000，家屬還要輪班照顧，一切都是成本。

因此，他計畫與枋寮醫院合作，透過新大樓的成立完善硬體設施後，打好基礎共享資源，如可請對方的神經外科醫師到院看診，降低移動病患的機率。

(中時)