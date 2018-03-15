全國首創高醫等4方合作 推廣遠距醫療照護

高醫院長鍾飲文（右二 ）與克魯斯健康科技公司董事長賴博雄（左一起）、中嘉集團執行長張漢瑋、遠傳電信副總曾詩淵等人，15日簽署合作備忘錄，推動遠距醫療照護。（呂素麗攝）

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克魯斯健康科技公司董事長賴博雄（右一起）、中嘉集團執行長張漢瑋、高醫院長鍾飲文、遠傳電信副總曾詩淵等人，15日簽署合作備忘錄，推動遠距醫療照護。（呂素麗攝）
高醫等4單位合作全國首創推動遠距醫療，在遠地工作的子女可以透過APP，看得到家鄉父母的健康記錄，如血壓、步行狀況等，十分方便。（呂素麗翻攝）

全國首創由高醫與中嘉網路、遠傳電信及克魯斯健康科技公司15日共同簽署合作備忘錄，4方合作串起居家友善的遠距醫療照護。

高醫院長鍾飲文與克魯斯健康科技公司董事長賴博雄、中嘉集團執行長張漢瑋、遠傳電信副總曾詩淵等人，共同在高醫簽署合作備忘錄，4方合作後將各自發揮所長，從居家到醫療，正式啟動整合，推出銀髮智慧照護服務「bb健康+」。

鍾飲文說，未來長輩在家裡透過中嘉網路系統可以用電視掛號，不受醫院限診的約束，在醫院所做的檢查、檢驗結果，在家裡都看得到，而且，長輩在家自行量血壓或血糖，資料也可以傳到高醫遠距照護中心雲端，進到診間

，醫師可以掌握。

鍾飲文表示，如果在家裡身體不舒服，也可以上高醫遠距照護中心雲端諮詢，有護理師24小時服務。

中嘉集團執行長張漢瑋表示，透過用戶家中的電視及bbtv機上盒，提供最專業、最有溫度的遠距照護，進而守護用戶的健康，非常具有意義。

張漢瑋說，第一階段將提供慢性病照護，長輩再也不用手抄數據，在遠地的子女可以下載「bb健康+」APP，透過電視、APP了解家裡父母的健康狀況。

克魯斯健康科技公司業務部主任蔡佩紜表示，目前可透過電視掛號，今年6月系統可以全面上線，除了第4台月租費外，再增加990元以下即可享有遠距醫療照護。

(中時)

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