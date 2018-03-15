太極美地八卦茶園地景特殊 成南投縣重要旅遊勝地

2018年03月15日 18:49 中時 楊樹煌

位於南投縣竹山鎮大鞍里山區，當地地名叫軟鞍，有處因地形奇曲，形成1圈又1圈的的特殊地景，從地平面一直繞至最頂端成環繞狀，形如八卦茶區，被稱為「八卦茶園」，而今已成南投縣極負盛名的旅遊景點。

八卦茶園的風景幽美，茶香四溢，婉如人間仙境，令人嘆為觀止，不僅被譽為全台最美的茶園，並成全國最知名的攝影景點。

其實竹山軟鞍茶區的「八卦茶園」，因地形曲折如斗笠，早年人們稱為「斗笠茶園」；因為當地茶樹層層環繞，狀似八卦，有攝影者將作品題名為54「八卦茶園」參賽，並獲得獎，造成轟動，「八卦茶園」之名也不脛而走。

同時，「八卦茶園」位處海拔約1000公尺至1300公尺之間，終年雲霧繚繞，一望無際的翠綠茶園，由內而外依序排列，成了廣告商拍攝的當紅景點，尤其當地茶園柔和的線條與渾然天成，阡陌交錯的如夢似幻美景，更成為喜歡大自然及攝影人士趨之若鶩的熱門景點。

八卦茶園雖然位處山區，因交通方便，地景特殊，前往該處旅遊賞景，不會像其他熱門景點那般壅擠，茶園附近還可品嚐香氣四溢的茶水，附近並有竹山天梯可遊憩，讓喜歡大自然及攝影人士，還有國內外遊客無不慕名前來。

自行開車欲往八卦茶園，可由竹山頂林路沿投49線道路至大鞍竹海風景區，抵紅色嶺腳三號橋右轉，改走投49之1，終點會接投49線，到叉路口右轉是前往太極峽谷（梯子吊橋），左轉往杉林溪方向，到投49的19K處會和投54線交會，往右邊有指標八卦茶園行駛，約3公里就可抵達軟鞍八卦茶園。

(中時)