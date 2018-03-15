草草戲劇節周末登場　文化部長也力挺

2018年03月15日 18:50 中時 李欣恬

草草戲劇節每年推出素人演員作品，已成招牌特色，今年更擴大舉行，號召30位來自校園、各行各業人士參與演出，推出作品《拾圓》。（鄧博仁攝）

阮劇團團長汪兆謙表示，草草戲劇節「越在地，越國際」，是集結眾人的力量，讓藝術發生。（鄧博仁攝）

一個人，跑很快，一群人，跑很遠。由中生代劇場人、阮劇團團長汪兆謙領軍，動員嘉義民間力量所舉辦的草草戲劇節，已邁入第10年了，每年推出素人演員作品，已成招牌特色，今年更擴大舉行，號召30位來自校園、各行各業人士參與演出，推出作品《拾圓》，發揮草根的力量。

今（15）日記者會上，文化部長鄭麗君也站台力挺，她表示，從阮劇團過去舉辦的草草戲劇節、劇本農場等地方經營活動，獲得許多靈感，「看著這一群人完成一件事情，從一根根小草，變成一整片大草原，讓我領悟到，文化立國要從地方做起，從草根的力量出發，提供民眾更多親近藝術的機會。」

現場汪兆謙特地邀集了過去10年來參與計畫的演出者，齊聚一堂，分享心路歷程，汪兆謙表示：「舉辦了10年，得到許多人的幫助，過去很多人對草草戲劇節都很好奇，覺得怎麼可以在地方上舉辦一個藝術節，但我們集結眾人的力量，讓這件事情發生了，而且這個藝術節，就是要在嘉義，不在別的地方，才有可能發生。」

草草戲劇節活動內容多元，包括表演、電影、市集、講堂等，已是每年春天嘉義的熱鬧盛事，今年也總共有80組藝術市集、9場不插電演唱會，以及來自馬來西亞、日本等國內外40組的表演團隊，熱鬧非凡。

汪兆謙表示，有了過去的累積，今年將首度嘗試售票入場，每人新台幣100元，國小以下學童則只要10元。活動將在3月17、18、24、25日，於嘉義縣表演藝術中心園區舉行。

(中時)