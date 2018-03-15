草草戲劇節周末登場　文化部長也力挺

文化部長鄭麗君表示，從草草戲劇節裡，得到許多啟發和靈感，要提供民眾更多親近藝術的機會。（鄧博仁攝）

友善列印
中時
草草戲劇節每年推出素人演員作品，已成招牌特色，今年更擴大舉行，號召30位來自校園、各行各業人士參與演出，推出作品《拾圓》。（鄧博仁攝）
阮劇團團長汪兆謙表示，草草戲劇節「越在地，越國際」，是集結眾人的力量，讓藝術發生。（鄧博仁攝）

一個人，跑很快，一群人，跑很遠。由中生代劇場人、阮劇團團長汪兆謙領軍，動員嘉義民間力量所舉辦的草草戲劇節，已邁入第10年了，每年推出素人演員作品，已成招牌特色，今年更擴大舉行，號召30位來自校園、各行各業人士參與演出，推出作品《拾圓》，發揮草根的力量。

今（15）日記者會上，文化部長鄭麗君也站台力挺，她表示，從阮劇團過去舉辦的草草戲劇節、劇本農場等地方經營活動，獲得許多靈感，「看著這一群人完成一件事情，從一根根小草，變成一整片大草原，讓我領悟到，文化立國要從地方做起，從草根的力量出發，提供民眾更多親近藝術的機會。」

現場汪兆謙特地邀集了過去10年來參與計畫的演出者，齊聚一堂，分享心路歷程，汪兆謙表示：「舉辦了10年，得到許多人的幫助，過去很多人對草草戲劇節都很好奇，覺得怎麼可以在地方上舉辦一個藝術節，但我們集結眾人的力量，讓這件事情發生了，而且這個藝術節，就是要在嘉義，不在別的地方，才有可能發生。」

草草戲劇節活動內容多元，包括表演、電影、市集、講堂等，已是每年春天嘉義的熱鬧盛事，今年也總共有80組藝術市集、9場不插電演唱會，以及來自馬來西亞、日本等國內外40組的表演團隊，熱鬧非凡。

汪兆謙表示，有了過去的累積，今年將首度嘗試售票入場，每人新台幣100元，國小以下學童則只要10元。活動將在3月17、18、24、25日，於嘉義縣表演藝術中心園區舉行。

(中時)

全國首創高醫等4方合作 推廣遠距… 監察院糾正陽明校長遴選 教部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。