全民防衛動員暨災周防救演練逼真

雲林進行全民防衛動員及災害防救演習，模擬地震房屋倒塌時逃生與救援。（許素惠攝）

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雲林進行全民防衛動員及災害防救演習，直升機也出動運輸物資及傷患。（許素惠攝）
雲林進行全民防衛動員及災害防救演習，模擬安養院水災及山區土石流，救護人員疏散院民及居民。（許素惠攝）

雲林縣全民防衛動員暨災害防救演習下午模擬地震、颱災、水災等複合災害發生，全民應變處置能力，包括緊急疏散、傷患救援、人員安置等，過程逼真嚴謹。

實作演習前，先進行兵棋推演，縣消防局長戴天星、雲林縣後備指揮部指揮官吳聲泰、縣民政處長程源宏分任災防會報、戰綜會報、動員會報副召集人，縣長李進勇為三會報召集人。

演習模擬梅山斷層錯動，引發芮氏規模7.0地震，並有颱風、水災等複合式災害，頓時房舍倒塌、處處淹水、山區並有土石流危機、人員受困、部分傾倒房屋因電線及瓦斯管線斷裂而引起火災。

縣府消防、民政、工務、社會、警察、衛生、環保、教育、新聞等各相關單位、台電、中華電信、自來水等各公、民營事業機構及雲林縣救難協會、宗教團體等總動員，並申請國軍兵力協助。

相關人員忙著搶救傷患、疏散撤離及收容安置民眾等，直升機也出動運輸人員及物資，化學兵預防爆炸等，大家各司其職，鄉民也配合所有緊急作為，過程逼真謹慎。

李進勇表示，天然災害無可避免，應秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，以超前布署、預置兵力、隨時救災的原則，藉演練提升對災害的反應警覺，強化防救災應變處置作為。

(中時)

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