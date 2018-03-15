《中時晚間快報》擋不住轉型正義、去蔣化？ 楊金龍：新台幣改版近了！

2018年03月15日 18:51 中時電子報 綜合報導

◎擋不住轉型正義、去蔣化？ 楊金龍：新台幣改版近了！

擋不住「轉型正義」大帽子，新台幣改版近了？中央銀行總裁楊金龍今日漏口風，表示若依照「促進轉型正義條例」，直接點名新台幣圖案涉及威權象徵，「那我們就依法行政」，意即若擋不住促轉會壓力，央行也得照辦，新台幣必須拿掉蔣中正，改版幾成定局。

◎「台灣旅行法」僅差美國總統川普簽字

「台灣旅行法」目前僅差美國總統川普簽字，即可成為法律，但有專家指出，川普也可能選擇不公開簽名，讓「台旅法」以較為低調的方式通過。台旅法在美國時間6日由國會送交白宮，川普需在10天內簽署完成立法。若是川普在時限內不簽名，但也沒有駁回法案的話，仍會在10天後16日自動成為法律。

◎深澳電廠過關 國民黨要詹順貴下台

昨晚環保署環評大會中，以環保署副署長詹順貴的一票之差，深奧燃煤電廠順利過關，今日立法院衛環委員會排審《空汙法》，國民黨立委輪番上台砲轟環保署，要求詹順貴到場，甚至要環保署長李應元、詹順貴下台。李應元則回應，這次環差修正已經有所進步。

◎阿妹偷故事的人冠軍大滿貫 黑膠限定版3／16發行

天后aMEI張惠妹睽違3年推出的第19張專輯《偷故事的人》，超強大音樂製作團隊，共同打造10首令人驚嘆的故事！在iTunes、KKBOX、MyMusic、friDay音樂、Hit Fm Hito中文排行榜、飛碟幽浮勁碟排行榜、KISS RADIO華語排行榜、POP 排行榜、g-music風雲榜、博客來等各大榜單，不論是單曲或是專輯的排行榜都拿下「大滿貫」的冠軍寶座！

(中時電子報)