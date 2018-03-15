《中時晚間快報》擋不住轉型正義、去蔣化？ 楊金龍：新台幣改版近了！

《中時晚間快報》擋不住轉型正義、去蔣化？ 楊金龍：新台幣改版近了！

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎擋不住轉型正義、去蔣化？ 楊金龍：新台幣改版近了！

擋不住「轉型正義」大帽子，新台幣改版近了？中央銀行總裁楊金龍今日漏口風，表示若依照「促進轉型正義條例」，直接點名新台幣圖案涉及威權象徵，「那我們就依法行政」，意即若擋不住促轉會壓力，央行也得照辦，新台幣必須拿掉蔣中正，改版幾成定局。

◎「台灣旅行法」僅差美國總統川普簽字

「台灣旅行法」目前僅差美國總統川普簽字，即可成為法律，但有專家指出，川普也可能選擇不公開簽名，讓「台旅法」以較為低調的方式通過。台旅法在美國時間6日由國會送交白宮，川普需在10天內簽署完成立法。若是川普在時限內不簽名，但也沒有駁回法案的話，仍會在10天後16日自動成為法律。

◎深澳電廠過關 國民黨要詹順貴下台

昨晚環保署環評大會中，以環保署副署長詹順貴的一票之差，深奧燃煤電廠順利過關，今日立法院衛環委員會排審《空汙法》，國民黨立委輪番上台砲轟環保署，要求詹順貴到場，甚至要環保署長李應元、詹順貴下台。李應元則回應，這次環差修正已經有所進步。

◎阿妹偷故事的人冠軍大滿貫 黑膠限定版3／16發行

天后aMEI張惠妹睽違3年推出的第19張專輯《偷故事的人》，超強大音樂製作團隊，共同打造10首令人驚嘆的故事！在iTunes、KKBOX、MyMusic、friDay音樂、Hit Fm Hito中文排行榜、飛碟幽浮勁碟排行榜、KISS RADIO華語排行榜、POP 排行榜、g-music風雲榜、博客來等各大榜單，不論是單曲或是專輯的排行榜都拿下「大滿貫」的冠軍寶座！

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報
陳宜民批陳其邁找陳菊是「幫派換… 深澳環評過關 瑞芳居民正反意見…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。