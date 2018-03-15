台中旌旗教會就博會　500職缺等著你

台中市旌旗教會將於17日舉辦就業博覽會，有33家廠商參與，500職缺供選擇。（黃國峰翻攝）

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台中市旌旗教會將於17日舉辦就業博覽會，16日起亦規劃了一系列的職涯探索講座和產業工作坊。（黃國峰翻攝）

台中旌旗教會就業博覽會，廣受好評，今年參與徵才的廠商數倍增，並有美國標普500上市公司進駐徵才，就博會將在17日星期六上午九時登場，預計將涵括科技、機械、醫美、教育、金融、行銷創意、餐飲服務到建築、傳產等約5百個職缺，現場還為求職者設置『職涯運勢解析』專區，求職者可免費抽取祝福經文卡，領受職涯解析與祈福禱告。

台中旌旗教會今年的就博會，不少知名廠商來徵才，如連鎖醫美集團『采風醫美』，節能環保的食品級專業彩色塑料包材製造公司『三景塑膠實業』，服務據點遍及大陸、東南亞的製鞋整廠機械設備公司『鼎聖機械』，以及在美國S&P500掛牌上市、年營業額超過3千億台幣的全球最大電動工具、居家五金製造商『史丹利百得』等。

活動發起人、任職外商資深副總莊懷德表示，有企業主回饋表示，在現場募得的員工在工作動機、態度和職場抗壓性上相當符合期待，因此今年參與的企業較去年十多家增倍至33家。另外為幫助年輕人找到人生職涯方向，16、17日兩日，亦規劃了一系列的職涯探索講座和產業工作坊，邀請專家學者，進行專題演講及分組討論。

旌旗教會主任牧師蕭祥修則表示，透過一系列的就博會活動，期待能幫助年輕人認識自己、了解目前台灣的職場現況，以及在職場上如何自我成長與學習，進而找到最適合自己的領域。歡迎有求職需求者，不論年齡，都能一起來共襄盛舉。

(中時)

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