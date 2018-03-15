彭博：中美關係緊張 恐是台灣議題

2018年03月15日 19:29 旺報 呂佳蓉

據彭博（Bloomberg）報導，美國總統川普和中國國家主席習近平之間最大的潛在爆發點不是貿易戰，而是台灣議題，雙方存有歧見正醞釀緊張局勢。

據報導，相比貿易問題，對中國大陸而言，台灣有著更大的利害關係。政治大學國際關係學者劉復國表示：「相較於經濟和貿易議題，台灣議題是北京的優先要務，也更具政治敏感性。」他說：「美國將根據國家利益來衡量和台灣的關係，而台灣將成為用來對付北京的棋子。」

報導指出，對習近平而言，台灣是所提出的國家復興「中國夢」的核心焦點，而川普政府近來的人事安排－開除國務卿提勒森（Rex Tillerson）又對這項議題增添不確定性。報導指出，川普提名取代提勒森的人選、中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），數天前剛警告「中國威脅」美國利益，但近期沒有多談台灣。

美國國家安全事務部分鷹派人士長久以來鼓吹擴大美台關係，用以防範或抗衡中國。川普也曾暗示可能會試試這種策略，比如，於2016年12月時與中華民國總統蔡英文史無前例的通話，但他後來又重申支持一中原則，並在北韓議題上尋求習近平合作。

然而，美中台一近來連串的舉措，可能讓台灣議題更形重要，諸如中國修憲取消國家主席任期限制、美國國會通過允許美台高層互訪的「台灣旅行法」，川普甚至可能同意出售F-35戰機等先進武器給台灣等。

據報導，一名北京官員表示，陸方確實憂心川普會打「台灣牌」，並準備好採取強硬立場，反對美國在這個議題上的任何舉措。布拉格中歐政治經濟研究所（EU-China Economics& Politics Institute）所長鄭宇欽說：「當川普需要惹惱中國，台灣是他的一張外交牌。」「夾在更強大的中國和只顧自己的美國之間，台灣未來只會遭遇更多衝擊。」

(旺報)