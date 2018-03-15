卓文萱剛切短命戀 又冒出男星猛烈追求

2018年03月15日 19:08 中時 洪秀瑛

小馬（中）。（全民大劇團提供）

後排左起為演員黃浩詠（飾演王允）、林玟圻Ctwo（飾演董卓）、林俊逸（飾演呂布）、卓文萱（飾演貂蟬）、黃志瑋（飾演關羽）、倪子鈞 小馬（飾演曹操）、呂紹齊（飾演劉備）、王鏡冠（飾演張飛）。（全民大劇團提供）

演員群。（全民大劇團提供）

台北市立國樂團副團長陳小萍（下排右８，紅衣）、指揮邱誓舷（下排中）和全民大劇團團長謝念祖（左８，紅衣）聯手合作新戲《賽貂蟬》，現場國樂演出聲勢浩大。 （全民大劇團提供）

卓文萱和黃志瑋等15日出席全民大劇團《賽貂蟬》彩排記者會，卓文萱透露去年曾與小6歲圈外人有段短命戀情，交往1個月，分手原因為何？原來相愛容易相處難，她尷尬苦笑：「對方太幼稚了，溝通上有嚴重障礙，還是當朋友比較適合。」

這段姊弟戀交往過程中，她覺得自己變得像媽媽一樣，太多事情想調整、改變對方，比如對方吃飯時會猛滑手機，「這次答應說好，下次還是一樣，也有因為玩線上遊戲，直接掛我電話，感覺他沒有放太多心思在感情上」。

她坦言「沒有交往過比我小的男生，後來發現很多想法觀念不太一樣」，因為這段感情，她對再和「迪迪」談戀愛稍有陰影，怕重複類似經驗，但她也不敢說死，遇到了再說。

她「弟弟緣」不錯，身邊早就冒出另一個弟弟，羞認是朋友介紹，年紀是小她1歲的男演員，已追求近1年，「還在認識階段，不能講太肉麻的話吧？！但他會給我取一些暱稱，像是打電話來就叫我『寶貝』，我就回他『誰是你寶貝啊』」，直接打槍他，男演員仍不放棄讓她很佩服。

談到二度演出古裝歌舞劇，她笑稱導演謝念祖邀戲時態度超狂：「導演打來時只說要我演貂蟬，然後沒劇本不確定跟我對戲演員是誰，最殺的是只給我3天時間考慮」，最困難演出的部分則是：「貂蟬她從羞澀到女孩到最後放棄愛情，不相信愛情，我從16歲演到40歲，說話聲調到語氣都必須要做出區隔，真的花了蠻多時間設計少女與婦人的動作。」

已和老東家伊林結束合作關係的黃志瑋，去年底就進《賽貂蟬》劇組練習與排演，他澄清自己沒有要退出演藝圈，會以個人工作室繼續努力，而且戲劇演出仍是他的最愛。至於感情問題，黃志瑋說過了30歲以後，對感情真的比較吹毛求疵，「要找對象不難，難的是找到可以跟自己相處得來的」，最近忙《賽貂蟬》排演與自己的餐飲副業，感情一片空白。

臺北市立國樂團、全民大劇團《賽貂蟬》

◎演出地點：城市舞台(臺北市八德路三段25號)

◎演出時間：3/16 (五) 19:30

3/17 (六) 14:30、19:30

3/18 (日) 14:30、19:30

◎兩廳院網址：https://goo.gl/wQUKuq

(中時)