八仙塵爆案 八仙樂園停業處分無不當發回更審

2018年03月15日 19:08 中時 王己由

造成15死484傷的「八仙塵爆」案，意外發生地「八仙樂園」，為交通部觀光局以未經核准，分割出租觀光遊樂設施，違反「觀光遊樂業管理規則」規定，裁處業者「八仙樂園育樂股份有限公司」5萬元罰鍰，並命八仙樂園立即停止營業，案經最高行政法院15日審結，認定罰款有理判決駁回確定，並逆轉改判觀光局勝訴，廢棄原審撤銷立即停業處分判決，發回北高行更審。

最高行認為，上訴人交通部觀光局，認為八仙樂園育樂公司檢查結果有不合規定，包括擅自將未取得使用執照的遊樂設施對外開放營業，以致發生塵燃事件，造成數百名民眾傷亡，已構成情節重大，原處分命其停止全部營業至本件塵燃事故責任釐清，及對於消防、急救及安全設備等缺失的調查及改進為止，以促使八仙樂園育樂公司作整體經營管理能力之檢討改進，基於維護公共場所安全，保障消費者權益的立法目的所必要，停業處分範圍不以已發生損害的區域為限，並不是沒有理由，原判決撤銷立即停業處分，顯然不當，應廢棄發回重審。

2015年6月27日發生的八仙塵爆案，經營者八仙樂園育樂公司，不服被觀光局裁罰5萬，及被命令立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟救濟。

台北高等行政法院審理後，合議庭認為，原告經營「八仙海岸」園區共分「八仙水上樂園」、「八仙大唐溫泉」、「八仙詩泊溫旅」、「八仙生態世界」四大園區；園區面積廣大，且各自獨立，本件違規行為，是未取得使用執照的6、7、8遊樂區區域，違法分割出租對外開放經營；其違規地點也在6、7、8區域內，停止營業的範圍應限於違規的活動場所，不應擴及與本件案情無關的全部園區。

案經八仙樂園育樂公司和觀光局各自提上訴，最高行15日駁回八仙的上訴，罰款5萬元確定，另廢棄八仙不服全面停業勝訴部分，發回北高行更審。

(中時)