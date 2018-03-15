2018金點新秀設計獎公布評審團　五月天瑪莎也在其中

2018年03月15日 19:05 中時 李欣恬

「2018金點新秀設計獎」今（15）日公開評審團名單，包括五月天瑪莎、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思、學學文創志業執行長鄭章鉅、香港壹正企劃設計總監羅靈傑、《Vogue Taiwan》 副總編輯呂靜雯、宇創治程有限公司總經理吳東治、考工記工作室創辦人范承宗、新銳設計師「空白地區」工作室負責人彭星凱等人，共37位來自不同藝術、設計與創意領域的評審。

2018金點新秀設計獎延續召集人制度，由各參賽類別召集人分別號召4位評審，共同評選出優秀作品。其中，數位多媒體設計類涵蓋動畫、遊戲、軟體、數位出版等內容項目，因範疇較廣，評審團陣容於去年起擴增至6位。

其中數位多媒體設計類召集人陳奕仁表示，這回找來五月天的瑪莎助陣，是看中他在流行文化領域多年的豐富經歷，也希望透過他的視角，在評選時更能與年輕學子連結。

此外，陳奕仁也特別邀請到不同專業領域人士，如台灣知名紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思、以多款國產手遊在全球掀起風潮的雷亞遊戲創辦人游名揚、曾參與《冰原歷險記》多部動畫電影製作的美國藍天工作室資深動畫攝影師王谷神等人，評選面向多元的數位多媒體設計類別。

金點新秀設計獎徵件已進入最後倒數，將於3月20日（二）截止，有興趣報名者可至官網查詢。

(中時)